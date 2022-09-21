MC Kỳ Duyên lên xe hoa ở tuổi 57, tìm được hạnh phúc mới sau 2 lần đổ vỡ hôn nhân?

Hậu trường 21/09/2022 14:10

Hình ảnh MC Kỳ Duyên mặc lễ phục, cầm hoa tiến vào lễ đường cùng người đàn ông ngoại quốc đang nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Ngày 21/9 (giờ Việt Nam), MC Kỳ Duyên chia sẻ khoảnh khắc mặc lễ phục, tay cầm hoa, sánh đôi người đàn ông ngoại quốc bước vào lễ đường trong sự hân hoan của quan khách. Đăng tải hình ảnh, MC hải ngoại lấp lửng: "Dạ thưa..., dạ..., bị vậy chứ ai mà muốn...".

MC Kỳ Duyên lên xe hoa ở tuổi 57, tìm được hạnh phúc mới sau 2 lần đổ vỡ hôn nhân? - Ảnh 1
MC Kỳ Duyên lên xe hoa ở tuổi 57, tìm được hạnh phúc mới sau 2 lần đổ vỡ hôn nhân? - Ảnh 2
MC Kỳ Duyên lên xe hoa ở tuổi 57, tìm được hạnh phúc mới sau 2 lần đổ vỡ hôn nhân? - Ảnh 3
MC Kỳ Duyên lên xe hoa ở tuổi 57, tìm được hạnh phúc mới sau 2 lần đổ vỡ hôn nhân? - Ảnh 4
MC Kỳ Duyên xuất hiện như nhân vật chính trong đám cưới. Ảnh: FBNV

Hình ảnh của nữ MC hải ngoại khiến cư dân mạng xôn xao. Người gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới Kỳ Duyên vì cho rằng đây là ngày vui của cô, song cũng có người nhận định nữ MC chỉ đang làm phù dâu, bởi đi phía sau vẫn còn một cặp đôi khác tương tự.

Rất có thể Kỳ Duyên chỉ đang làm phù dâu mà thôi, bởi nữ MC không hề đội khăn voan hay diện trang phục màu trắng, điều thường thấy ở những cô dâu.

MC Kỳ Duyên lên xe hoa ở tuổi 57, tìm được hạnh phúc mới sau 2 lần đổ vỡ hôn nhân? - Ảnh 5
MC Kỳ Duyên lên xe hoa ở tuổi 57, tìm được hạnh phúc mới sau 2 lần đổ vỡ hôn nhân? - Ảnh 6
Dân mạng xôn xao về những bức ảnh của MC Kỳ Duyên. Ảnh: Chụp màn hình

Hiện Kỳ Duyên vẫn chưa lên tiếng rõ ràng về những bức ảnh được đăng tải. 

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1965, từng trải qua 2 lần đổ vỡ trong hôn nhân. Nữ MC hải ngoại lần đầu kết hôn với bác sĩ Việt kiều Nguyễn Quang Li và cả hai có với nhau 2 cô con gái. Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi tưởng chừng hạnh phúc nhưng không bền vững vì những bất đồng quan điểm. 

Sau khi chia tay người chồng đầu tiên, Kỳ Duyên bước thêm bước nữa với luật sư kiêm người dẫn chương trình Trịnh Hội. Một lần nữa, nữ MC chọn cách khép lại cuộc sống hôn nhân vào năm 2008 với người chồng thứ hai sau khoảng thời gian 4 năm gắn bó. 

Sau 2 lần đò, cô gặp Duy Hân, một doanh nhân trẻ kém mình 8 tuổi. Những tưởng mối tình này sẽ kéo dài được lâu thì đến năm 2019, sau 10 năm bên nhau, họ lại tuyên bố chia tay. 

Việc Kỳ Duyên và Duy Hân đường ai nấy đi để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả. Bởi lẽ họ từng được xem là cặp đôi trai tài gái sắc, có chuyện tình chị - em nổi tiếng. Thế nhưng, cả hai chia tay rất văn minh, cho biết vẫn xem đối phương là tri kỉ.

Trong một lần chia sẻ, nữ MC gây choáng khi tiết lộ: “Chúng tôi vẫn là bạn. Đôi khi ngủ chung nhưng đôi khi không và có thể ngủ với người khác. Điều này chỉ cần hai người hiểu với nhau. Mình sống theo luật của mình mà, không hại ai. Một ngày nào đó người bạn trai tìm được tình yêu mới, tôi nghĩ mình cũng phải vui cho họ. Đó mới là bạn đời chứ”.

MC Kỳ Duyên lên xe hoa ở tuổi 57, tìm được hạnh phúc mới sau 2 lần đổ vỡ hôn nhân? - Ảnh 7
MC Kỳ Duyên lên xe hoa ở tuổi 57, tìm được hạnh phúc mới sau 2 lần đổ vỡ hôn nhân? - Ảnh 8
Kỳ Duyên ở tuổi 57: năng động, nhiệt huyết và hết mình với tình yêu. Ảnh: FBNV

Sau khi chia tay Duy Hân, Kỳ Duyên trở nên kín tiếng hơn trong chuyện đời tư, không công khai yêu thêm bất cứ ai. Thế nhưng, hồi cuối năm 2021 bỗng rộ lên tin đồn nữ MC đã có người mới khi liên tục đăng bài có bóng dáng một người đàn ông. Cả hai thân mật bên nhau, Kỳ Duyên còn dành cho đối phương những lời ngọt ngào “lịm tim”. Tuy nhiên đến bây giờ cô vẫn không lên tiếng hay tiết lộ danh tính người này.

Tháng 7 vừa qua, MC Kỳ Duyên đón sinh nhật lần thứ 57 bên bạn trai. Cô không quên đăng tải hình ảnh hạnh phúc, vui vẻ cùng "người ấy" của mình trong dịp đặc biệt này. 

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