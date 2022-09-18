Không còn giấu kín, Phạm Quỳnh Anh chính thức công khai diện mạo con gái thứ 3 với bạn trai

Ngay sau khi bức ảnh được đăng tải đã nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng, ai nấy đều bị "đốn tim" trước vẻ ngoài đáng yêu của cô bé Zoey. Dù mới chỉ 2 tháng tuổi, nhưng Zoey "trộm vía" khá bụ bẫm, đáng yêu. Hành động "ngáp ngắn ngáp dài" của cô bé được mẹ ghi lại cũng khiến nhiều người thích thú.

Ngày 18/9, nhân dịp công chúa nhỏ tròn 2 tháng, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đăng tải hình ảnh cô bé lên mạng xã hội. Đây là lần đầu tiên giọng ca Bụi bay vào mắt công khai diện mạo con gái thứ 3. Kèm bức ảnh thiên thần nhỏ, Phạm Quỳnh Anh viết: "Con chào cô chú. Hôm nay con tròn 2 tháng tuổi ạ. Con hóng hớt lắm rồi ý cô chú ơi".

Ngày 17/7 vừa qua, Phạm Quỳnh Anh chính thức hạ sinh con gái thứ 3 cùng bạn trai kém tuổi kín tiếng. Kể từ đó, nữ ca sĩ thường xuyên đăng tải hình ảnh con gái nhỏ nhưng nhất quyết không để lộ mặt. Cô cũng giấu kín danh tính bố của con gái tới thời điểm hiện tại khiến nhiều người không khỏi tò mò.

"Bé cưng đáng iu quá, chúc con ngoan hay ăn chóng lớn nhé"; "Bé cưng quá, chúc chị và em bé có thật nhiều sức khỏe "; "Ui cưng quá con gái ơi"... dân mạng bình luận.

"Em bé Cự Giải sinh ngày 18/7/2022. Trộm vía em nặng 3,135 kg. Em ăn ngon, ngủ ngoan, không quấy khóc vô lý (trộm vía trộm vía), kiên cường y như mẹ. Cảm ơn ba của Zoey, người đàn ông đầu đời của con đã giúp mẹ không còn phải thức đêm một mình, chăm sóc 2 mẹ con rất cẩn thận và tỉ mỉ.

Xin cảm ơn lời chúc phúc của tất cả mọi người ạ. Người mẹ thương bấy lâu nay đã thật sự ở đây rồi. Cảm ơn con gái, Zoey bé bỏng. Hôm nay con được về nhà với gia đình và 2 chị Lâm An nhen", Phạm Quỳnh Anh từng xúc động viết trên trang cá nhân sau khi con gái thứ 3 chào đời.

Sau khi ly hôn đạo diễn Quang Huy, giọng ca "Bụi bay vào mắt" tìm được hạnh phúc mới. Cô hạnh phúc khi được lên chức mẹ lần thứ 3, nhưng tuyệt nhiên giấu kín danh tính bạn trai. Ảnh: FBNV

Từ khi Phạm Quỳnh Anh sinh con gái, bạn trai đảm nhận chính việc chăm sóc cô và con bên cạnh bố mẹ ca sĩ.

Phạm Quỳnh Anh cho biết bạn trai giúp cô không phải thức đêm một mình chăm con. Anh bế con, cho bé uống sữa. Anh túc trực, chăm sóc mẹ con cô cẩn thận, tỉ mỉ. Nhìn cách anh khéo léo, tận tình với mình và bé Zoey, cô cảm thấy bạn trai dường như đã sẵn sàng làm bố từ lâu. Hôm nay, anh làm thủ tục xuất viện, đưa mẹ con cô về nhà.

Nữ ca sĩ được bạn trai yêu thương và chăm sóc. Ảnh: FBNV

Ca sĩ nói bố bé Zoey là người vui nhất khi cô lâm bồn. Trước đó, Phạm Quỳnh Anh đoán chắc khi nhìn thấy con, bạn trai sẽ khóc nhưng điều bất ngờ là anh vui mừng theo kiểu khác. Lúc bác sĩ hoàn tất ca sinh mổ, đón em bé an toàn từ trong bụng nữ ca sĩ ra, bạn trai đang ngồi vỗ về, động viên Phạm Quỳnh Anh đã đứng bật dậy, vỗ tay, la thật to như một cổ động viên đang xem bóng đá.

Dù anh không khóc nghẹn ngào như cô tưởng tượng, cô tin phút ấy anh đã rất xúc động, vui sướng. Cô cho rằng hành động vỗ tay khi thấy con chỉ là cách anh giấu nhẹm đi cảm xúc vì sợ thua độ với mình. Hiện Phạm Quỳnh Anh vẫn chưa công khai danh tính bố của con thứ ba.