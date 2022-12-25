Câu trả lời '1000 điểm sát thương' của Kỳ Duyên khi netizen nói 'chỉ được danh xưng Hoa hậu Việt Nam'

Hậu trường 25/12/2022 10:15

Câu trả lời nhắn nhưng không kém phần "sát thương" của Nam Em đã chứng minh rằng cô không chỉ có mỗi danh xưng Hoa hậu.

Mới đây trên trang cá nhân, hoa hậu Kỳ Duyên đã đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô cùng Minh Triệu "lên đồ" đầy sang chảnh. Ngay lập tức hai người đẹp nhận được sự quan tâm nồng nhiệt từ phía cư dân mạng bởi quá đỗi xinh đẹp và quyến rũ.

Câu trả lời '1000 điểm sát thương' của Kỳ Duyên khi netizen nói 'chỉ được danh xưng Hoa hậu Việt Nam' - Ảnh 1

Tuy nhiên ở trong loạt bình luận tán thưởng sắc đẹp của hai cô nàng, có một khán giả đã để lại ý kiến tiếc nuối vì danh hiệu cao quý của Kỳ Duyên: "Hoa hậu Việt Nam nói tới buồn cho bả, không xuất khẩu không liên quan gì Hoa hậu Việt Nam luôn. Chỉ được danh xưng". Trước ý kiến này, người đẹp nhanh chóng khéo léo trả lời: "Đấy là mình bạn thấy vậy".

Câu trả lời '1000 điểm sát thương' của Kỳ Duyên khi netizen nói 'chỉ được danh xưng Hoa hậu Việt Nam' - Ảnh 2

Cách đây không lâu, Hoa hậu Kỳ Duyên gây chú ý khi xuất hiện trong vai trò giám khảo tại một sự kiện dành cho streamer. Kỳ Duyên chọn lối trang điểm đơn giản, kiểu tóc búi cao tôn lên gương mặt sắc sảo. Nhiều khán giả nhận xét người đẹp sinh năm 1996 ngày càng nhuận sắc sau 8 năm đăng quang hoa hậu.

Kỳ Duyên cho biết là người của công chúng, cô ý thức được việc giữ hình ảnh, chỉn chu mỗi lần xuất hiện trước khán giả. Đó là cách để nàng hậu thể hiện sự tôn trọng với người hâm mộ mình. Song để làm được điều đó, người đẹp chọn chế độ ăn uống khoa học, kết hợp cùng quá trình luyện tập chăm chỉ. Ngoài tập luyện tại nhà, người đẹp 9X còn đạp xe, tập luyện cùng huấn luyện viên để có được body “vạn người mê”. Nhờ vậy mà mỗi lần nàng hậu xuất hiện cũng đều khiến người hâm mộ phải xuýt xoa.

Câu trả lời '1000 điểm sát thương' của Kỳ Duyên khi netizen nói 'chỉ được danh xưng Hoa hậu Việt Nam' - Ảnh 3

Kỳ Duyên tâm sự thêm bản thân rất hào hứng khi được làm giám khảo tại sự kiện này. Không chỉ được chứng kiến tài năng của các bạn trẻ mà người đẹp còn cơ hội hiểu thêm về công việc, cuộc sống của một streamer phía sau ánh hào quang, từ đó, nàng hậu quê Nam Định thêm trân trọng những gì mà các streamer mang đến trên sóng livestream của mình.

Mê mẩn trước vẻ đẹp nóng bỏng của Hoa hậu Kỳ Duyên sau 8 năm đăng quang

Mê mẩn trước vẻ đẹp nóng bỏng của Hoa hậu Kỳ Duyên sau 8 năm đăng quang

Hoa hậu Kỳ Duyên vừa chia sẻ loạt ảnh diện trang phục gợi cảm trên trang cá nhân, khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vóc dáng nóng bỏng. Có thể thấy càng ngày Kỳ Duyên càng trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn.

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