Sau nghi vấn hẹn hò, Kỳ Duyên - Minh Triệu đã dắt nhau đi mua nhẫn cặp để 'khẳng định chủ quyền'?

Minh Triệu - Kỳ Duyên là một trong những 'couple' đang được yêu thích nhất nhì showbiz Việt. Do đó, mọi động thái của cả 2 đều nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ.

Thời gian qua, hoa hậu Kỳ Duyên và Minh Triệu liên tục vướng nghi vấn hẹn hò khi xuất hiện cùng nhau với tần suất dày đặc kèm theo nhiều hint cử chỉ, hành động thân mật gây chú ý. Mới đây, cặp đôi còn đăng tải hình ảnh tận hưởng chuyến du lịch nước ngoài cùng nhau. Cũng như mọi lần xuất hiện, cả hai đều chiếm hết spotlight bằng vẻ ngoài xinh đẹp, sang chảnh và đầy thần thái.

Cặp đôi vừa tận hưởng chuyến du lịch nước ngoài cùng nhau - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, trong lần này, cư dân mạng còn nhanh mắt phát hiện ra đồ đôi mà hai mỹ nhân mới mua trông rất giống hộp nhẫn. Thêm vào đó là dòng caption đầy ẩn ý của Kỳ Duyên càng khiến các fan "Duyên - Triệu" được phen "đẩy thuyền" đi xa hơn. Cụ thể, người đẹp viết: "Hết giờ chơi rồi, đi về nhà thôi. Nay là một ngày đặc biệt với những điều đặc biệt".

Cả 2 bị nghi đi mua nhẫn kết hôn - Ảnh: Internet

Trước động thái này, đa phần mọi người đều cho rằng, món đồ đôi mà hai người mua chính là nhẫn cặp. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán một chiều của cư dân mạng bởi có thể đây chỉ là món đồ kỷ niệm sau chuyến đi du lịch.

Netizen 'đẩy thuyền' nhiệt tình cho cặp đôi - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, mặc dù đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò, song cặp đôi vẫn không ngại dành cho nhau những cử chỉ âu yếm, ngọt ngào khi đồng hành cùng nhau trong các sự kiện.

Hậu giảm cân, Kỳ Duyên bị “bóc” vòng 3 thẳng đuột ngay trên sóng truyền hình, khác xa ảnh tự đăng trên Facebook Siết cân thành công giúp Hoa hậu Kỳ Duyên sở hữu vòng eo thon gọn đáng ngưỡng mộ nhưng lại khiến vòng 3 của cô nàng “mất tăm mất tích”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-nghi-van-hen-ho-ky-duyen-minh-trieu-da-dat-nhau-di-mua-nhan-cap-de-khang-dinh-chu-quyen-452022.html