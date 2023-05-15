Danh tính nữ MC hot nhất màn ảnh Trung '5 lần 7 lượt' bị đồn hôn nhân tan vỡ vì liên quan đến tiểu tam

Cuộc hôn nhân viên mãn của cô bên ông xã Trương Kiệt cũng trở thành đề tài hot trên MXH Trung Quốc suốt hàng chục năm qua. Có thể nói, chuyện tình đẹp của Trương Kiệt - Tạ Na được coi là một giai thoại nổi tiếng khi một người là nữ MC nổi tiếng và một người là thiên vương của làng âm nhạc. Chồng cô - ca sĩ Trương Kiệt là người thể hiện nhiều ca khúc nhạc phim được yêu thích như Bên nhau trọn đời, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa.

Tạ Na hiện đang là một trong những nghệ sĩ gây chú ý trong Đạp gió 2023 - chương trình Trung Quốc đình đám có Chi Pu góp mặt. Theo Sina, cặp vợ chồng Trương Kiệt - Tạ Na là một trong những cặp đôi nghệ sĩ hạnh phúc bậc nhất giới giải trí Hoa ngữ. Dù nổi tiếng, họ có cuộc sống khép kín và hạn chế để hình ảnh gia đình xuất hiện trên truyền thông. Cô và chồng vẫn nỗ lực từng ngày nắm tay nhau bước qua những thăng trầm.

16 năm bên nhau, cặp đôi Tạ Na - Trương Kiệt được hâm mộ nhất nhì làng giải trí Cbiz. Tuy nhiên, cả hai cũng không ít lần người hâm mộ phải "thót tim" vì tin đồn ly hôn và thường phải lên tiếng đính chính, phủ nhận trên MXH.

Trương Kiệt và Tạ Na công khai hẹn hò vào năm 2007. Yêu nhau 4 năm, cả hai tổ chức hôn lễ vào năm 2011. Đến nay, Tạ Na đã sinh cho Trương Kiệt 3 cô con gái xinh xắn, trong đó có 1 cặp sinh đôi.

Cả hai cũng không ít lần người hâm mộ phải "thót tim" vì tin đồn ly hôn và thường phải lên tiếng đính chính, phủ nhận trên MXH

Giống như nhiều cặp đôi nổi tiếng khác, vợ chồng nữ MC vướng không ít tin đồn tranh cãi, đổ vỡ. Thay vì lên tiếng, họ luôn giữ động thái im lặng. Trong một lần trả lời truyền thông, Trương Kiệt chỉ trả lời ngắn gọn: 'Trước khi kết hôn, tôi yêu cô ấy. Sau khi kết hôn, tôi vô cùng yêu cô ấy'.

Đầu năm 2017, Tạ Na - Trương Kiệt bất ngờ xóa tất cả hình ảnh, trạng thái liên quan đến đối phương trên MXH, làm dấy lên nghi vấn chia tay. Thế nhưng đến tháng 9, Trương Kiệt chia sẻ dòng trạng thái tiết lộ vợ mang thai con đầu lòng là một cặp song sinh.

Đến năm 2019, tin đồn ly hôn lại xuất hiện. Một blogger cho biết Tạ Na đã ly hôn chỉ vì Trương Kiệt ngoại tình với nữ ca sĩ Đặng Tử Kỳ. Tạ Na và Trương Kiệt cũng bị bắt gặp đến cục dân chính với tâm trạng không tốt, nghi ngờ là đi làm thủ tục ly hôn. Thậm chí còn có tin Tạ Na đã thừa nhận ly hôn, mọi thủ tục cũng đã thỏa thuận xong và cô sẽ được quyền nuôi hai cô con gái, hàng tháng Trương Kiệt sẽ gửi trợ cấp nuôi con. Còn có netizen khẳng định việc Trương Kiệt ngoại tình là thật, bạn của tài khoản này từng thấy Trương Kiệt và Đặng Tử Kỳ ở Mỹ, họ có cử chỉ rất thân mật.

ột blogger cho biết Tạ Na đã ly hôn chỉ vì Trương Kiệt ngoại tình với nữ ca sĩ Đặng Tử Kỳ

Ngay sau đó, Tạ Na đã thể hiện rõ thái độ của mình bằng việc gián tiếp xóa bỏ tin đồn ly hôn khi cô chia sẻ bài ủng hộ ca khúc mới của Trương Kiệt, còn gọi với với tên thân mật là "Anh Kiệt". Với động thái này của Tạ Na có lẽ đã làm xoa dịu được sự hoang mang của người hâm mộ.

Tạ Na là ca sĩ, diễn viên và MC hàng đầu Trung Quốc

Tạ Na sinh năm 1981, là ca sĩ, diễn viên và MC hàng đầu Trung Quốc. Trong nhiều năm, cô được bầu chọn là MC số một trong lĩnh vực giải trí, nghệ thuật nhờ khả năng dẫn dắt khéo léo, vốn kiến thức phong phú. Trong khi đó chồng cô - Trương Kiệt là ca sĩ sở hữu lượng fan đông. Anh là người thể hiện nhiều ca khúc nhạc phim được yêu thích như Bên nhau trọn đời, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Tru tiên, Cổ kiếm kỳ đàm...