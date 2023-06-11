Vương Nhất Bác 'gây bão' khi xuất hiện đêm hội Điện ảnh Weibo, ghi điểm tiếp tục vì điều này

Sao quốc tế 11/06/2023 14:48

Xuất hiện trong đêm hội Điện ảnh Weibo diễn ra vào tối 10/6, Vương Nhất Bác là nhân vật được bàn luận sôi nổi bậc nhất trên mạng xã hội.

Đêm hội Điện ảnh Weibo diễn ra vào tối 10/6 là một trong những sự kiện giải trí đầu tháng 6 được khán giả Trung Quốc quan tâm. Sự kiện quy tụ hàng loạt ngôi sao màn ảnh đình đám như Thư Kỳ, Chương Tử Di, Châu Đông Vũ, Chu Nhất Long, Đặng Siêu, Vương Nhất Bác, Trương Tử Phong, Châu Dã, Trần Phi Vũ, Vương Tử Kỳ, Vương Ngọc Văn…

Đặc biệt, Vương Nhất Bác là nhân vật được bàn luận sôi nổi bậc nhất trên mạng xã hội. Cũng như nhiều sự kiện thảm đỏ khác, Vương Nhất Bác ở Đêm hội Điện ảnh Weibo tiếp tục được khán giả bình chọn nằm trong top những sao mặc đẹp nhất.

 

Vương Nhất Bác 'gây bão' khi xuất hiện đêm hội Điện ảnh Weibo, ghi điểm tiếp tục vì điều này - Ảnh 1Vương Nhất Bác 'gây bão' khi xuất hiện đêm hội Điện ảnh Weibo, ghi điểm tiếp tục vì điều này - Ảnh 2Vương Nhất Bác 'gây bão' khi xuất hiện đêm hội Điện ảnh Weibo, ghi điểm tiếp tục vì điều này - Ảnh 3Vương Nhất Bác 'gây bão' khi xuất hiện đêm hội Điện ảnh Weibo, ghi điểm tiếp tục vì điều này - Ảnh 4

Lợi thế hình thể đẹp và gu thời trang ấn tượng, ổn định giúp Vương Nhất Bác ghi điểm. Khi sải bước trên thảm đỏ cùng đoàn phim “Nhiệt Liệt", Vương Nhất Bác diện bộ vest vải tuýt đặc trưng của Chanel. Ngoài ra, tạo hình lịch lãm, sang trọng của nam diễn viên giúp chủ đề “Vương Nhất Bác thật sang" nhanh chóng leo lên top đầu Hot Search nền tảng Weibo với hàng triệu lượt bài.

Tiến vào hội trường sự kiện, Vương Nhất Bác thay bộ đồ thứ hai của nhà mốt Celine với điểm nhấn là chiếc khăn lụa thắt dáng cà vạt ngang ngực. Diện mạo này của nam diễn viên được khen thoải mái, quyến rũ hơn trang phục thảm đỏ.

 

Bên cạnh đó, Đặng Siêu và Vương Nhất Bác đã có màn tương tác thú vị khi Đặng Siêu thì thầm vào tai Nhất Bác trên sân khấu. Chủ đề thảo luận “Đặng Siêu nói gì với Vương Nhất Bác?” leo thẳng lên Top 1 Hot Search Weibo khi lễ trao giải đang diễn ra.

Vương Nhất Bác 'gây bão' khi xuất hiện đêm hội Điện ảnh Weibo, ghi điểm tiếp tục vì điều này - Ảnh 5Vương Nhất Bác 'gây bão' khi xuất hiện đêm hội Điện ảnh Weibo, ghi điểm tiếp tục vì điều này - Ảnh 6

Vương Nhất Bác xuất phát điểm là một ca sĩ, sau đó lấn sân sang làm diễn viên và danh tiếng bùng nổ kể từ sau thành công của phim đam mỹ chiếu mạng “Trần tình lệnh” đóng cùng Tiêu Chiến. Anh đồng thời là ngôi sao truyền hình được săn đón, đảm nhận vai trò huấn luyện viên trong chương trình Street dance of China nhiều năm. Ở lĩnh vực quảng cáo, Vương Nhất Bác được nhiều thương hiệu “chọn mặt gửi vàng". Hiện anh đang là đại sứ thương hiệu thời trang cao cấp quốc tế Chanel, cũng như hàng chục nhãn hàng trong nước.

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