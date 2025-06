Nguyễn Văn Trí đã thuê phòng trọ nhiều lần, xâm hại và giao cấu với cháu ruột dẫn đến có thai rồi sinh ra bé trai. Sau đó, Trí đã trốn khỏi địa phương.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 23/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Trí (31 tuổi, ngụ xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) để điều tra hành vi "giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Trước thông tin gia đình nạn nhân cung cấp, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã vào cuộc điều tra, xác định, khoảng đầu năm 2024, Nguyễn Văn Trí đã nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu ruột của mình là Dung (tên bị hại đã được thay đổi), dưới 16 tuổi, ngụ xã Đông Bình, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.

Nguyễn Văn Trí đã nhiều lần xâm hại, giao cấu cháu ruột dẫn đến có thai rồi sinh con - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Trí khai nhận, đầu năm 2024, Trí đã thuê 1 căn nhà ở xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

Tại đây, Trí đã nhiều lần giao cấu với cháu Dung (cháu ruột), làm Dung mang thai. Sau đó, cháu Dung đã sinh bé trai tại Trung tâm y tế huyện Giồng Riềng vào ngày 25/11/2024.

Kết quả giám định của ngành chức năng, bé trai do Dung sinh ra có quan hệ huyết thống cha - con với Trí. Trong quá trình điều tra vụ án, Trí đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với Công an xã Trường Xuân, huyện Thới Lai tiến hành bắt Trí khi bị can này trở về địa phương.

Nhân chứng ớn lạnh khi thấy bộ xương người trong bồn nước ở Đồng Nai: 'Tôi lấy hết bình tĩnh trèo xuống và báo tin' Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với cơ quan chức năng liên quan và Công an phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa) phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc người dân phát hiện một bộ xương người trong bồn chứa nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-chu-dan-chau-gai-ruot-i-lam-thue-roi-xam-hai-khien-chau-sinh-con-734648.html