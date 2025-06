Ngày 23/6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ khẩn cấp đối với Chảo Duần Chình (43 tuổi, ở xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, khoảng 16h30 ngày 22/6/2025, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai nhận được thông tin của Công an xã Tả Phời (TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) về việc trên địa bàn thôn Séo Tả 2 (xã Tả Phời, TP Lào Cai) xảy ra vụ giết người, nạn nhân là ông Chảo Xuẩn Seng (SN 2/6/1975, đăng ký thường trú tại thôn Bản Kim, xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai).

Đối tượng Chỉnh - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Lãnh đạo Công an tỉnh đã nhanh chóng chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an xã Tả Phời nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu; chủ trì, phối hợp Công an xã và lực lượng an ninh cơ sở trên địa bàn và các xã lân cận tổ chức rà soát, xác minh, truy xét đối tượng gây án.

Đến khoảng 19h cùng ngày, các lực lượng phối hợp, bắt giữ thành công được thủ phạm là Chảo Duần Chình (SN 24/2/1982; đăng ký thường trú tại thôn Yên Sơn, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai).

Chảo Duần Chình tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Chảo Duần Chình khai nhận khoảng tháng 8-2024, Chình phát hiện vợ là chị M. (44 tuổi, ở xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa) có quan hệ tình cảm và đến ở với ông S. tại thôn Bản Kim, xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa.

Chảo Duần Chình đã tìm gặp, khuyên vợ quay về ở cùng nhưng không được.

Đến khoảng 14h30 ngày 22-6, khi biết ông S. đang ở thôn Séo Tả 2, xã Tả Phời, thành phố Lào Cai, Chình đã đi xe máy đến thôn Séo Tả 2 và đuổi theo ông S..

Chảo Duần Chình dùng đoạn gậy gỗ cầm theo vụt một phát trúng vào đầu ông S. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Chảo Duần Chình bỏ trốn khỏi hiện trường, trên đường chạy trốn bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-khai-cua-nguoi-an-ong-sat-hai-tinh-ich-sau-khi-phat-hien-vo-ngoai-tinh-734633.html