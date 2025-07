Điểm danh 3 loại thức uống khiến da hao hụt collagen nhanh hơn phơi nắng, chị em nên tránh xa

Cà phê

Cà phê là thức uống yêu thích của nhiều người bởi khả năng mang lại sự tỉnh táo. Tuy nhiên, caffeine trong cà phê lại ảnh hưởng đến việc sản xuất collagen của cơ thể. Khi collagen bị suy giảm, da mất đi độ đàn hồi, trở nên chảy xệ và hình thành nếp nhăn.

Ngoài ra, cà phê có tính lợi tiểu, dẫn đến mất nước trên da, khiến da khô, xỉn màu và dễ nhăn nheo. Đặc biệt, khi thêm đường hoặc sữa vào cà phê, lượng đường dư thừa sẽ tăng tác động xấu đến collagen, làm tình trạng lão hóa da trở nên trầm trọng hơn.

Nước tăng lực

Nước tăng lực được biết đến với công dụng tăng cường năng lượng, giảm cảm giác mệt mỏi và giúp người dùng tỉnh táo hơn. Tuy nhiên, nước tăng lực chứa rất nhiều đường, caffeine và sodium, là những thành phần có thể gây suy giảm collagen và làm mất nước trên da. Sự kết hợp giữa caffeine và đường sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa, khiến da dễ hình thành nếp nhăn, trở nên khô ráp và thiếu sức sống. Bên cạnh đó, độ axit cao trong nước tăng lực còn phá hủy men răng, làm răng xỉn màu, mất thẩm mỹ.

Nước trái cây đóng chai

Nước trái cây đóng chai tuy có nguồn gốc từ trái cây nhưng lại chứa nhiều đường và hương liệu, đồng thời không còn giữ được chất xơ có lợi. Khi trái cây được ép thành nước và bảo quản trong thời gian dài, phần lớn chất xơ bị loại bỏ, chỉ còn lại hàm lượng đường cao. Điều này không chỉ không mang lại lợi ích như trái cây tươi, mà còn làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường và các bệnh tim mạch.

Việc nạp quá nhiều đường từ nước ép trái cây đóng chai khiến quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn, làn da mất đi sự săn chắc và tươi trẻ. Thay vì sử dụng nước trái cây đóng chai, bạn có thể lựa chọn ăn trái cây tươi để tận hưởng đầy đủ chất xơ và vitamin.

Top thực phẩm giàu collagen

Rau màu xanh tăng tiền chất collagen: Vào mùa xuân, chẳng gì bằng ngồi cạnh một nồi lẩu và thả vào đó đủ thứ rau xanh, như rau cải xoong, rau muống, rau cải, súp lơ, … hoặc có thể ăn rau xào, ăn salad có xà lách,… Rau màu xanh có chứa chlorophyll, sắc tố giúp chúng có màu xanh tươi, và nó cũng giúp bạn tươi tắn hơn. Chlorophyll làm tăng chất tiền collagen cho làn da.

Hạt bí ngô tổng hợp collagen: Hạt bí ngô rất giàu kẽm, một nhân tố để tổng hợp collagen. Ăn hạt bí ngô giúp vết thương mau lành, duy trì màng tế bào khỏe mạnh. Kẽm là dưỡng chất cần có để làn da khỏe mạnh. Vì vậy hãy nhấm nháp hạt bí ngô Tết này bạn nhé.

Bưởi, cam, chanh, quýt, quất chứa chất chuyển đổi thành collagen: Mùa xuân là mùa của trái cây họ bưởi, nhất là cam đang vào mùa, quất nở rộ. Vậy tội gì bạn không ăn để làn da căng tràn sức xuân. Trái cây họ bưởi giàu vitamin C giúp các amino acid, lysine và proline chuyển đổi thành collagen. Vitamin C cũng là chất chống oxy hóa rất quan trọng trung hòa gốc tự do để da mịn màng hơn.