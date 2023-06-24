Quả chuối vừa ngon vừa bổ dưỡng nhưng một số đối tượng này không nên ăn kẻo 'mang họa' vào người

Chuối là nguồn cung cấp carbohydrate dồi dào, nhiên liệu chính để cơ thể bạn sản xuất năng lượng. Theo một bài báo năm 2019 được đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thực phẩm, chuối có vitamin B như vitamin B3, B6 và B12, giúp cơ thể tổng hợp năng lượng.

Chuối có thể được dùng như một phần của bữa ăn chính hoặc bữa ăn nhẹ. Tốt nhất, nên kết hợp chuối với chất béo và protein lành mạnh. Nguyên nhân là do carbohydrate tiêu hóa nhanh hơn protein hoặc chất béo. Do đó, kết hợp chuối với chất béo hoặc protein lành mạnh, chẳng hạn như một nắm hạnh nhân hoặc một cốc sữa chua Hy Lạp, sẽ kéo dài năng lượng mà chuối cung cấp.

Chất xơ mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm cải thiện tiêu hóa. Một quả chuối cỡ trung bình cung cấp khoảng 3g chất xơ. Tinh bột kháng, loại chất xơ có trong chuối chưa chín, là một loại prebiotic. Tại ruột già, prebiotic trở thành thức ăn cho vi khuẩn có lợi trong ruột.

Hơn nữa, pectin - một loại chất xơ có trong cả chuối chín và chưa chín - có thể giúp ngăn ngừa táo bón và làm mềm phân. Một số nghiên cứu trong ống nghiệm thậm chí còn đề xuất rằng pectin có thể giúp bảo vệ chống lại ung thư ruột kết, mặc dù vẫn cần nghiên cứu trên người để xác nhận lợi ích này.

Chứa chất chống oxy hóa mạnh mẽ

Chuối là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tuyệt vời vì loại quả này có chứa flavonoid và amin. Chất chống oxy hóa có liên quan đến một số lợi ích sức khỏe có thể bao gồm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và các bệnh thoái hóa như viêm khớp. Chất chống oxy hóa cũng giúp bảo vệ tế bào của bạn khỏi tác hại mà các gốc tự do gây ra.

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Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Kali là một khoáng chất quan trọng đối với sức khỏe của tim, đặc biệt là kiểm soát huyết áp. Tuy nhiên, với chế độ ăn uống hằng ngày, rất ít người nhận đủ lượng kali cần thiết. Trong khi đó, chuối là nguồn cung cấp kali tuyệt vời. Một chế độ ăn giàu kali có thể giúp giảm huyết áp. Ngoài ra, theo các nghiên cứu cũ hơn và nghiên cứu trên động vật, những người ăn nhiều kali có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn tới 27%.

Hơn nữa, chuối cũng cung cấp magie, một loại khoáng chất quan trọng khác đối với sức khỏe tim mạch. Thiếu magie có thể liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim, tăng huyết áp và mỡ máu cao. Do đó, điều cần thiết là bạn phải cung cấp đủ khoáng chất từ chế độ ăn uống hoặc chất bổ sung.

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Một số đối tượng không nên ăn quả chuối

Người bị đau dạ dày

Mặc dù chuối thường dễ tiêu hóa nhưng không phải ai cũng có thể dung nạp được. Chuối chứa nhiều đường fructose, sorbitol và chất xơ hòa tan, không tốt cho những người đang có vấn đề về đường tiêu hóa. Ngoài ra, đối với một số người, chuối có thể gây đầy hơi do lượng chất xơ hòa tan và một loại rượu đường tự nhiên có trong chuối. Mặc dù chất xơ hòa tan cần thiết trong chế độ ăn uống, nhưng quá nhiều có thể gây ra cảm giác đầy hơi ngay sau đó.

Bởi vậy, bạn hãy cân nhắc hạn chế khẩu phần của mình. Ví dụ, thay vì ăn một hoặc nhiều quả chuối mỗi ngày, hãy bắt đầu bằng cách ăn nửa quả để xem các triệu chứng của bạn có thuyên giảm không. Theo Verywellhealthy, nếu ăn chuối chưa chín, bạn dễ bị khó chịu ở dạ dày. Chuối còn xanh chứa một lượng lớn tinh bột kháng, ăn nhiều gây ra cảm giác chướng bụng.

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Người bị bệnh thận, có nồng độ kali cao

"Những người có nồng độ kali cao cũng có thể mắc bệnh thận hoặc các vấn đề về thận. Hạn chế một số loại thực phẩm giàu kali (chuối, cam, dưa hấu) có thể giúp bạn cảm thấy tốt hơn và ngăn ngừa sự tiến triển của bệnh", chuyên gia Melendez- Klinger giải thích. Theo Eatthis, lý do là những người mắc bệnh thận không thể loại bỏ kali khỏi máu. Nồng độ kali cao có thể dẫn đến đau tim hoặc tử vong.

Người đang uống một số loại thuốc

Chuyên gia Melendez-Klinger khuyến cáo: "Có một số loại thuốc tương tác với thực phẩm. Vì vậy, bạn hãy hỏi bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để xem liệu bất kỳ loại thuốc nào bạn dùng có thể tương tác với chuối hay không". Hai loại thuốc mà bạn nên tránh sử dụng khi ăn chuối là thuốc ức chế men chuyển (như lisinopril, enalapril hoặc ramipril) và spironolactone. Theo Trường Y Harvard, các thuốc này tăng nồng độ kali trong máu.

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Người đang đói bụng

Nếu bạn nghĩ rằng ăn một quả chuối sẽ cung cấp năng lượng cho cả ngày thì bạn đã đúng. Nhưng bạn không nên ăn khi bụng đói vì chuối có tính axit. Các chuyên gia cho rằng dùng thực phẩm có tính axit khi bụng đói có thể dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa. Ngoài ra, chuối có nhiều kali và magiê nên ăn khi đói và ăn nhiều có thể dẫn đến dư thừa hai chất dinh dưỡng này trong máu, gây hại cho tim.