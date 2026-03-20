Trúng số độc đắc vào cuối ngày 21/3/2026, 3 con giáp như chuột sa hũ nếp, thu Lộc dồn dập, ăn sung mặc sướng, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 20/03/2026 17:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp như chuột sa hũ nếp, thu Lộc dồn dập, ăn sung mặc sướng, giàu sang Phú Quý vào cuối ngày 21/3/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Tỵ 

Trúng số độc đắc vào cuối ngày 21/3/2026, tuổi Tỵ gặp lục hợp nên công việc tiến triển suôn sẻ và thuận lợi. Bản mệnh đã tìm được hướng đi mới và thể hiện được khả năng sáng tạo khiến ai nấy cũng đều nể phục. Hơn nữa, lãnh đạo cũng đưa ra nhiều dự định mới trong tương lai giúp con giáp này phát huy năng lực tiềm ẩn của mình.

Trúng số độc đắc vào cuối ngày 21/3/2026, 3 con giáp như chuột sa hũ nếp, thu Lộc dồn dập, ăn sung mặc sướng, giàu sang Phú Quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, trong ngày mới này tuổi Tỵ cũng nên quan tâm đến tâm tư, tình cảm của nửa kia nhiều hơn một chút. Khi bản mệnh trao đi tình yêu thì sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc trong mắt đối phương, ngược lại con giáp này cũng sẽ nhận được những ái ôm nồng ấm, cái nhìn âu yếm và được che chở, yêu thương.

Con giáp tuổi Dần 

Trúng số độc đắc vào cuối ngày 21/3/2026, Thực Thần xuất hiện sẽ mang tới một ngày vui vẻ, rộn ràng tiếng cười cho người tuổi Dần. Bản mệnh cũng có cơ hội để cải thiện mối quan hệ với người thân, hàng xóm hay đồng nghiệp của mình trong ngày này, cơ hội hóa giải căng thẳng, mâu thuẫn đã đến với bạn rồi đấy nhé.

Trúng số độc đắc vào cuối ngày 21/3/2026, 3 con giáp như chuột sa hũ nếp, thu Lộc dồn dập, ăn sung mặc sướng, giàu sang Phú Quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mộc khí vượng khiến bản mệnh cảm nhận thấy rõ ràng rằng sức khỏe của mình không được tốt, làm việc một chút là đã mệt và không thể tập trung. Bạn nên ăn nhiều hoa quả và những món ăn giúp bổ máu vì sẽ rất tốt cho việc cải thiện tình hình hiện tại của bạn đấy nhé.

Con giáp tuổi Mão 

Trúng số độc đắc vào cuối ngày 21/3/2026, Tam Hợp nâng đỡ tuổi Mão gặp nhiều may mắn trong công việc. Bạn được mọi người tin tưởng và yêu mến, kinh doanh đắt khách, hay được khách khen ngợi. Các bạn trẻ phải thi cử, người làm công ăn lương cũng có tin vui nho nhỏ. Nhưng mặt tối nhất trong ngày là chuyện tình cảm. Mộc khắc Thổ nên Mão lận đận tình duyên, yêu đương hay bị gia đình phản đối.

Trúng số độc đắc vào cuối ngày 21/3/2026, 3 con giáp như chuột sa hũ nếp, thu Lộc dồn dập, ăn sung mặc sướng, giàu sang Phú Quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Thiên Ấn lâm vận nên tuổi này thông minh, khéo léo, nhanh nhẹn trong chuyện kiếm tiền. Thế nhưng hôm nay nhiều người đầu tư tiền bạc không đúng chỗ, làm mà không hưởng được, vất vả bòn mót từng đồng tiền không có thời gian thở.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Tháng 4 đến, 3 con giáp có cơ hội Trời ban, xoay chuyển giàu sang, thăng tiến trong sự nghiệp, tình duyên cực vượng

Tháng 4 đến, 3 con giáp có cơ hội Trời ban, xoay chuyển giàu sang, thăng tiến trong sự nghiệp, tình duyên cực vượng

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp có cơ hội Trời ban, xoay chuyển giàu sang, thăng tiến trong sự nghiệp, tình duyên cực vượng trong tháng 4 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 18 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ