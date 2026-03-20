Chân dung doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền trước khi bị bắt về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Đời sống 20/03/2026 17:10

Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH DV Bất động sản Đảo Vàng - GIS. Nhiều người biết nữ doanh nhân này với vai trò là vợ của cố diễn viên Quý Bình.

Như báo VietNamNet đưa tin, ngày 20-3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Doanh nghiệp của bà Tiền có trụ sở tại phường Tân Hưng, TPHCM, là đơn vị tiên phong phát triển bất động sản tại thị trường Phú Quốc. Nhiều người biết nữ doanh nhân này với vai trò là vợ của cố diễn viên Quý Bình.

Chân dung doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền trước khi bị bắt về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' - Ảnh 1
 Bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) bị bắt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ảnh: VietNamNet. 

Theo cơ quan điều tra, nhiều người tố cáo bà Tiền - đại diện pháp luật của GIS đã có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư để đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nền đất tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (còn gọi là Royal Streamy Villas) ở ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cũ (nay là tỉnh An Giang).

Chủ đầu tư dự án này được giới thiệu là Công ty CP Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang do ông Trần Thọ Thắng làm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật.

Theo thông tin báo Người Lao Động, doanh nghiệp này khởi đầu hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và môi giới bất động sản. Đến tháng 4-2018, GIS nâng vốn điều lệ lên 20 tỉ đồng, mở rộng quy mô hoạt động.

Theo giới thiệu trên website chính thức, GIS định vị là đơn vị đầu tư và phát triển bất động sản du lịch – nghỉ dưỡng hàng đầu tại Phú Quốc, còn được mệnh danh là "thiên đường Đảo Ngọc".

Chia sẻ trên truyền thông, bà Nguyễn Ngọc Tiền cho biết mình là một trong những nhà đầu tư tiên phong tại Phú Quốc, tham gia phát triển các khu biệt thự, nghỉ dưỡng và nhà phố thương mại cao cấp từ giai đoạn thị trường còn sơ khai.

Bà Tiền cho rằng, trong bối cảnh kinh doanh nhiều biến động, người đứng đầu doanh nghiệp cần có bản lĩnh, chiến lược phù hợp và sự linh hoạt để đưa doanh nghiệp phát triển bền vững. "Thương trường như chiến trường, người dẫn đầu phải dám đứng mũi chịu sào", bà Tiền từng nhấn mạnh.

Chân dung doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền trước khi bị bắt về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' - Ảnh 2
Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền còn được biết đến là vợ của cố diễn viên Quý Bình. 

Bên cạnh hoạt động điều hành doanh nghiệp, bà Nguyễn Ngọc Tiền còn được biết đến là cổ đông lớn của một công ty xây dựng có trụ sở tại Kiên Giang.

Nói về con đường kinh doanh, nữ doanh nhân cho biết bản thân sinh ra trong gia đình buôn bán nên sớm hình thành tư duy kinh doanh. Bà khẳng định lựa chọn theo đuổi sự nghiệp thay vì lùi về "hậu trường" với vai trò truyền thống.

Theo bà Tiền, "ham tiền" là động lực tích cực để mỗi người nỗ lực phát triển bản thân và đạt được các mục tiêu trong cuộc sống, từ việc chăm lo gia đình đến theo đuổi những ước mơ cá nhân.

Bà Nguyễn Ngọc Tiền kết hôn với diễn viên Quý Bình vào cuối năm 2020. Lễ cưới của hai người được tổ chức khá ấm cúng và thu hút sự chú ý của truyền thông và công chúng. Cả hai có một con chung.

Quý Bình là một diễn viên, ca sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt, còn bà Tiền là nữ doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Diễn viên Quý Bình qua đời trưa 6-3-2025, hưởng dương 42 tuổi, sau thời gian chống chọi với bệnh nặng. Sự ra đi của anh khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả tiếc thương vì anh là nghệ sĩ đa tài, từng hoạt động ở nhiều lĩnh vực như diễn xuất, MC và ca hát.

Nóng: Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền bị bắt

Nóng: Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền bị bắt

Từ tháng 3-2018 đến tháng 6-2023, Nguyễn Ngọc Tiền - Giám đốc Công ty Đảo Vàng ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng số tiền 131,3 tỉ đồng.

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