Vừa bước chân vào nhà người yêu, mẹ anh bỗng lao đến quỳ lạy tôi nức nở, sự thật sau đó khiến tôi 'hóa đá' muốn bỏ chạy

Tâm sự 20/03/2026 16:01

Tôi và Minh yêu nhau đã một năm. Tôi tình cờ quen biết Minh khi cả hai cùng đi vào một quán cà phê. Minh chủ động làm quen và theo đuổi tôi. Minh là kiểu đàn ông có bề ngoài ưa nhìn, công việc ổn định, lại có nhà riêng trong thành phố. Yêu nhau một năm, tôi càng thấy cả hai hòa hợp, chỉ cần thêm một bước cầu hôn của anh thì tôi liền đồng ý.

Chúng tôi đã lên kế hoạch khoảng nửa năm nữa sẽ kết hôn, một năm sau thì có con. Tôi hạnh phúc khi nghĩ về tương lai có Minh, có gia đình nhỏ của cả hai.

Dù qua lại đã một năm nhưng đây là lần đầu tiên tôi về nhà người yêu chơi. Thời gian qua, chúng tôi hẹn hò rất trong sáng, chưa từng đi qua giới hạn. Tôi đinh ninh lần này sẽ là lúc chín muồi để cả hai bước thêm một bước gần gũi thân mật hơn. Đêm đó, chúng tôi đi ăn tối cùng nhau rồi mua bia, đồ ăn vặt về nhà của Minh.

Minh vừa mới mở cửa ra thì tôi bất ngờ khi thấy một người phụ nữ trung niên tóc tai rũ rượi, quần áo nhăn nhúm ngẩng khuôn mặt bơ phờ lên nhìn chúng tôi. Vừa thấy Minh bước vào thì bà ấy lao đến quỳ sụp dưới chân anh, khóc nấc lên rồi nói:

“Mẹ xin con, làm ơn cứu mẹ lần này. Xem như là báo đáp công lao mẹ sinh ra con, con nhất định phải giúp mẹ lần này. Không thì mẹ chết mất, bọn chúng giết mẹ mất”.

Vừa bước chân vào nhà người yêu, mẹ anh bỗng lao đến quỳ lạy tôi nức nở, sự thật sau đó khiến tôi 'hóa đá' muốn bỏ chạy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không biết chuyện gì nhưng theo những gì bà ấy nói thì đây là mẹ của người yêu. Tôi vội vàng đi tới đỡ bác dậy nhưng Minh tỏ ra rất tức giận, anh kéo lấy tay tôi, ý bảo là tôi cứ đứng yên đừng làm gì. Mẹ của Minh thấy tôi thì nhào tối ôm lấy chân của tôi. Bà ấy càng khóc to hơn. Minh lớn tiếng nói mẹ đừng khóc nữa, có gì từ từ rồi nói.

Khi nghe mẹ của Minh kể, tôi chết sững rối bời. Mẹ của Minh nợ bọn cho vay nặng lãi gần 10 tỷ. Bà vốn mê đánh bài, vướng vào nợ nần không chỉ một lần này. Nhưng Minh chưa từng kể tôi. Anh cố gắng đi làm trả nợ cho mẹ hết lần này đến lần khác.

Minh trừng mắt tức giận hỏi mẹ vì sao đã nói là bỏ rồi mà vẫn thế? Anh hỏi mẹ vì sao cứ làm khổ con của mình như vậy? Mẹ anh chỉ biết khóc, van xin con trai giúp mình lần cuối.

Tôi ra về mà trong lòng rối bời. Tôi biết Minh cũng rất khổ tâm khi có người mẹ mê cờ bạc, gây nợ khắp nơi. Anh đã cố gắng rất nhiều để tự kiếm tiền mua nhà, phụng dưỡng mẹ mình, còn giúp bà trả nợ không ít. Nhưng mẹ của anh ham mê cờ bạc không bỏ tính, giờ số nợ lên tới 10 tỷ thật sự rất lớn.

Tôi biết Minh không bao giờ có thể cắt đứt với mẹ của Mình. Nếu tôi lấy anh, tôi cũng phải cùng anh gánh món nợ lần này và cả tương lai nếu mẹ anh vẫn chứng nào tật nấy. Nếu tôi muốn chia tay thì có phải quá thực dụng và cạn tình cạn nghĩa với Minh quá không? Tôi khó nghĩ quá.

Anh rể mắc bệnh hiểm nghèo bỗng muốn sang tên 3 tỷ cho em vợ, tôi "hóa đá" khi biết điều kiện trao đổi đằng sau

Anh rể mắc bệnh hiểm nghèo bỗng muốn sang tên 3 tỷ cho em vợ, tôi "hóa đá" khi biết điều kiện trao đổi đằng sau

Cách đây mấy tháng, tôi nghe tin anh rể bị mắc bệnh ung thư gan, không còn sống được bao lâu. Tôi biết gia đình chị gái đang rối rắm vì anh rể bệnh nặng nên thường ghé thăm, phụ giúp việc nhà, động viên chị gái.

TIN MỚI NHẤT

Nóng: Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền, vợ cố diễn viên Quý Bình bị bắt

Nóng: Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền, vợ cố diễn viên Quý Bình bị bắt

Đời sống 40 phút trước
Đang nồng nàn đêm tân hôn thì nghe tiếng động lạ, tủ quần áo bật tung khiến "vật thể" này đổ ào ra làm tôi ngất lịm

Đang nồng nàn đêm tân hôn thì nghe tiếng động lạ, tủ quần áo bật tung khiến "vật thể" này đổ ào ra làm tôi ngất lịm

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Vừa bước chân vào nhà người yêu, mẹ anh bỗng lao đến quỳ lạy tôi nức nở, sự thật sau đó khiến tôi "hóa đá" muốn bỏ chạy

Vừa bước chân vào nhà người yêu, mẹ anh bỗng lao đến quỳ lạy tôi nức nở, sự thật sau đó khiến tôi "hóa đá" muốn bỏ chạy

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp “Cá Chép Hóa Rồng” thu vét hết Tài Lộc thiên hạ, sự nghiệp lên hương, sớm trở thành 'đại gia vàng' trong 49 ngày tới

Chúc mừng 3 con giáp “Cá Chép Hóa Rồng” thu vét hết Tài Lộc thiên hạ, sự nghiệp lên hương, sớm trở thành 'đại gia vàng' trong 49 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 21/3/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 21/3/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Anh rể mắc bệnh hiểm nghèo bỗng muốn sang tên 3 tỷ cho em vợ, tôi "hóa đá" khi biết điều kiện trao đổi đằng sau

Anh rể mắc bệnh hiểm nghèo bỗng muốn sang tên 3 tỷ cho em vợ, tôi "hóa đá" khi biết điều kiện trao đổi đằng sau

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Gặp lại thấy vợ cũ làm một việc người mới trong bệnh viện, tôi quyết tâm muốn có lại cô ấy

Gặp lại thấy vợ cũ làm một việc người mới trong bệnh viện, tôi quyết tâm muốn có lại cô ấy

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Vợ bỗng dưng đòi sang ngủ cùng con riêng của tôi, lén nhìn qua khe cửa lúc nửa đêm, tôi "hóa đá" trước hành động của cô ấy

Vợ bỗng dưng đòi sang ngủ cùng con riêng của tôi, lén nhìn qua khe cửa lúc nửa đêm, tôi "hóa đá" trước hành động của cô ấy

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Nửa đầu tháng 2 âm lịch, 3 con giáp giàu lên bất ngờ, tiền tiêu không hết, Hạnh Phúc thăng hoa, tình duyên viên mãn

Nửa đầu tháng 2 âm lịch, 3 con giáp giàu lên bất ngờ, tiền tiêu không hết, Hạnh Phúc thăng hoa, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 21/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 21/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Giá xăng RON95-III vượt mốc 30.000 đồng/lít từ 23h ngày 19/3

NÓNG: Giá xăng RON95-III vượt mốc 30.000 đồng/lít từ 23h ngày 19/3

Giá vàng hôm nay, ngày 20/3/2026: Thế giới giảm sốc, người mua vàng SJC lỗ gần 12 triệu đồng/lương

Giá vàng hôm nay, ngày 20/3/2026: Thế giới giảm sốc, người mua vàng SJC lỗ gần 12 triệu đồng/lương

Tử vi thứ Bảy 21/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn không ngừng

Tử vi thứ Bảy 21/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đang nồng nàn đêm tân hôn thì nghe tiếng động lạ, tủ quần áo bật tung khiến "vật thể" này đổ ào ra làm tôi ngất lịm

Đang nồng nàn đêm tân hôn thì nghe tiếng động lạ, tủ quần áo bật tung khiến "vật thể" này đổ ào ra làm tôi ngất lịm

Anh rể mắc bệnh hiểm nghèo bỗng muốn sang tên 3 tỷ cho em vợ, tôi "hóa đá" khi biết điều kiện trao đổi đằng sau

Anh rể mắc bệnh hiểm nghèo bỗng muốn sang tên 3 tỷ cho em vợ, tôi "hóa đá" khi biết điều kiện trao đổi đằng sau

Vợ bỗng dưng đòi sang ngủ cùng con riêng của tôi, lén nhìn qua khe cửa lúc nửa đêm, tôi "hóa đá" trước hành động của cô ấy

Vợ bỗng dưng đòi sang ngủ cùng con riêng của tôi, lén nhìn qua khe cửa lúc nửa đêm, tôi "hóa đá" trước hành động của cô ấy

Chồng giấu vợ đưa chị gái 500 triệu mua nhà, tôi "hóa đá" khi biết nguồn gốc thực sự của số tiền ấy và bí mật của họ.

Chồng giấu vợ đưa chị gái 500 triệu mua nhà, tôi "hóa đá" khi biết nguồn gốc thực sự của số tiền ấy và bí mật của họ.

Giận chồng bỏ sang nhà bạn thân ngủ nhờ, tôi "hóa đá" nghe tiếng động lạ phát ra từ dưới gầm giường lúc nửa đêm

Giận chồng bỏ sang nhà bạn thân ngủ nhờ, tôi "hóa đá" nghe tiếng động lạ phát ra từ dưới gầm giường lúc nửa đêm

Mẹ chồng thẫn thờ vì mong cháu, nào ngờ bí mật bà giấu dưới gầm giường khiến tôi rụng rời tay chân

Mẹ chồng thẫn thờ vì mong cháu, nào ngờ bí mật bà giấu dưới gầm giường khiến tôi rụng rời tay chân