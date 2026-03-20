Nửa đầu tháng 2 âm lịch, 3 con giáp giàu lên bất ngờ, tiền tiêu không hết, Hạnh Phúc thăng hoa, tình duyên viên mãn

Nửa đầu tháng 2 âm lịch, đường công danh, sự nghiệp của tuổi Mão đang có chiều hướng tăng tiến. Có được thành quả này cũng không phải là điều dễ dàng gì bởi bản mệnh cũng phải đánh đổi bằng rất nhiều công sức và tâm trí, phải dồn hết sự tập trung mới có được như bây giờ.

Người độc thân thì vẫn đang mải mê với công việc mà xao nhãng chuyện yêu đương. Sống trong sự cô đơn quá lâu cũng khiến bản mệnh dần quen với cảm giác đó, khi có người nhắc đến chuyện kết hôn thì lại cảm thấy tiếc nuối khoảng thời gian tự do, không phải chịu trách nhiệm với ai.

Mặc dù công việc mang lại nhiều niềm vui nhưng cũng không đủ để khỏa lấp đi nỗi buồn vì chuyện tình cảm không được như ý. Ngũ hành tương xung khiến mối quan hệ giữa tuổi Mão và đối phương lục đục, rắc rối nảy sinh trong khi không ai chịu xuống nước trước để nhường nhịn đối phương.

Con giáp tuổi Mùi

Nửa đầu tháng 2 âm lịch, Chính Quan sẽ dẫn đường, chỉ lối cho con giáp tuổi Mùi dễ có được những quyết định đúng đắn. Không chỉ có thế, bạn còn có nhiều thời gian, năng lượng để có thể hỗ trợ, giúp đỡ người xung quanh mình khi cần.

Mộc - Thổ xung khắc dự báo có những căng thẳng giữa các cặp đôi khi hai người không tìm được tiếng nói chung trong việc giải quyết một vấn đề phát sinh trong ngày này. Thay vì tranh cãi, bạn hãy im lặng để lắng nghe hết ý kiến của đối phương và từ góc nhìn của người ấy để cảm nhận vấn đề xem sao.



Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Nam phía trong nhà kho, phòng bếp và phòng của thai phụ. Do đó, không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Con giáp tuổi Hợi

Nửa đầu tháng 2 âm lịch, tuổi Hợi có tin vui nhờ Chính Quan trợ vận. Con giáp này có tài và cơ hội thể hiện năng lực bản thân đã đến, khẳng định vị trí hiện tại của mình là hoàn toàn xứng đáng. Người theo nghiệp kinh doanh, buôn bán được khách hàng yêu quý.

Tuy nhiên mặt tình cảm lại hoàn toàn trái ngược do Thổ khắc Thủy. Người độc thân dù có nhiều đối tượng theo đuổi nhưng trái tim vẫn chưa thực sự rung động, kén cá chọn canh. Nhiều người có gia đình thì đau đầu vì con cái, mọi sự lo lắng đều đổ dồn về bạn.

Tuổi Hợi mà biết đủ thì có lẽ đã hạnh phúc hơn rất nhiều. Tuy nhiên bạn vẫn còn hay hơn thua so bì tiền bạc với những người xung quanh nên khổ tâm. Đầu óc mệt mỏi vì chữ tiền là do bạn suy nghĩ quá phức tạp.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!