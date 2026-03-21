Triệt phá 'công xưởng' kem trộn gắn mác Olay, Vaseline quy mô lớn ở TP.HCM

Đời sống 21/03/2026 05:30

Với giá nhập chỉ hơn 1,3 triệu đồng/thùng (120 hũ), các loại kem thành phẩm sau đó được bán ra thị trường với mức giá chênh lệch lớn. Từ năm 2025 đến nay, các đối tượng thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Theo báo VietNamNet, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả gắn mác Thái Lan, Mỹ… quy mô lớn, hoạt động tinh vi trong khu dân cư ở phường Tân Tạo.

Triệt phá đường dây sản xuất mỹ phẩm giả quy mô lớn, thu giữ hơn 10.000 sản phẩm gắn mác Olay, Vaseline. Ảnh: VietNamNet. 

Từ công tác nắm địa bàn, trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường tại một căn nhà trên đường Lê Đình Cẩn. Sau thời gian theo dõi, lực lượng chức năng ập vào kiểm tra, bắt quả tang cơ sở sản xuất kem trộn do Lâm Thị Kim Nương (SN 1983) cầm đầu.

Tại hiện trường, hàng chục nhân công đang pha trộn, sang chiết hóa chất trong điều kiện vệ sinh kém. Cơ quan công an niêm phong hơn 10.000 sản phẩm thành phẩm mang các nhãn hiệu như OLAY, ABUTINE C3C, Bạch Ngọc Liên, Vaseline...

Sản phẩm thành phẩm mang các nhãn hiệu như OLAY, ABUTINE C3C, Bạch Ngọc Liên, Vaseline... Ảnh: VietNamNet. 

Dù bao bì in các dòng chữ “Made in USA”, “Made in Thailand”, chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ hợp pháp. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm kg hóa chất, kem nền không nhãn mác cùng hàng nghìn tem nhãn giả được chuẩn bị để dán lên sản phẩm.

Hàng nghìn sản phẩm giả chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ. Ảnh: VietNamNet. 

Theo thông tin báo Dân Trí, bước đầu, Nương khai toàn bộ nguyên liệu và bán thành phẩm được mua từ Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Hikachi do Kiều Hoàng Nhã điều hành, chuyên sản xuất, gia công mỹ phẩm là kem các loại theo đơn đặt hàng, có giấy đủ điều kiện cơ sở sản xuất mỹ phẩm và có hồ sơ công bố nhiều loại mỹ phẩm (trừ các sản phẩm bán cho Nương).

Do các mỹ phẩm mà Nhã được phép sản xuất, kinh doanh ít được người tiêu dùng quan tâm, nên Nhã đã sản xuất, làm giả mỹ phẩm của các nhãn hiệu Olay - kem kích trắng mạnh; Abutine C3C; Bạch Ngọc Liên - kích trắng siêu tốc; Vaseline - kem tẩy trắng Thái Lan để bán ra thị trường kiếm lời.

Bên trong 'công xưởng' kem trộn gắn mác Mỹ, Thái Lan. Ảnh: VietNamNet.

Khám xét tại Công ty Hikachi, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vỏ hũ không nhãn, tem in sẵn và sản phẩm chưa hoàn thiện. Khi bị cảnh sát phát hiện, Nhã còn tìm cách tẩu tán hàng hóa nhằm che giấu hành vi vi phạm nhưng không thành.

Theo lời khai, quy trình từ sản xuất đến phân phối được khép kín. Mỗi thùng 120 hũ có giá khoảng 1,3 triệu đồng, tương đương hơn 10.000 đồng mỗi sản phẩm. Tuy nhiên, sau khi dán nhãn mác ngoại và đánh vào tâm lý “sính ngoại”, “trắng nhanh”, các sản phẩm được bán ra với giá cao gấp nhiều lần.

Từ năm 2025 đến nay, đường dây đã tiêu thụ số lượng lớn sản phẩm ra thị trường, thu lợi bất chính ước tính nhiều tỷ đồng.

Nguyên vật liệu sản xuất mỹ phẩm giả mà Công an thu giữ. Ảnh: VietNamNet.

Theo cơ quan điều tra, những quảng cáo về hiệu quả “tức thì” khiến nhiều người tiêu dùng sập bẫy, đối diện nguy cơ tổn hại da và nhiễm hóa chất từ các sản phẩm không được kiểm định.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố 5 bị can về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm”; các quyết định đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân thận trọng với các sản phẩm “siêu trắng” giá rẻ, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Nóng: Bộ Y tế thu hồi gần 300 mỹ phẩm chứa thành phần gây rối loạn nội tiết

Bộ Y tế rút giấy phép, thu hồi toàn quốc 291 sản phẩm mỹ phẩm do chúng chứa Cyclotetrasiloxane và Octamethylcyclotetrasiloxane, 2 chất được Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN cập nhật vào danh sách chất cấm.

Cháy tầng 5 nhà nghỉ, khẩn trương hỗ trợ 95 khách nước ngoài thoát nạn

