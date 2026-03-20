Đêm trước ngày lên xe hoa, chồng cũ bất ngờ tìm đến dúi vào tay 2 thứ, tôi 'hóa đá' rồi tuyên bố hủy hôn ngay trong đêm

Tâm sự 20/03/2026 22:00

Tôi và chồng cũ lấy nhau khi mới 18 tuổi, lúc đó còn quá trẻ để lập gia đình. Nguyên nhân là vì tôi mang thai, phải nhanh chóng kết hôn để tránh thiên hạ lời ra tiếng vào.

Khi cưới nhau về, cả tôi và chồng đều còn trẻ, lại hay cãi vã mâu thuẫn. Dù đã có vợ con, chồng cũ vẫn thích chơi bời, nhậu nhẹt. Tôi không chỉ tủi thân khi thấy chồng vô tâm mà còn phải chịu đựng mẹ chồng ghẻ lạnh. Bà nghĩ tôi gài bẫy con trai bà, luôn soi mói bắt lỗi tôi.

Những lần tôi đi khám thai một mình, về nhà gặp mẹ chồng hoạnh họe, còn chồng thì đang đi chơi với bạn, tôi khóc rất nhiều. Ngày tôi sinh con đầu lòng, chỉ gia đình tôi vào thăm, chồng và gia đình chồng chưa từng xuất hiện. Mẹ chồng tôi từ khi nghe tôi sinh con gái thì đã chẳng thèm ngó ngàng tới cháu.

Mấy tháng đầu sau sinh, tôi cũng chỉ có một mình chăm sóc con nhỏ. Chồng tôi chẳng mặn mà gì với con mới sinh, vẫn thích chơi bời, hết game rồi lại nhậu. Tôi nhiều lần trách chồng thì bị anh mắng chửi, thậm chí là hăm đánh. Mẹ chồng thì một mực nói tôi vô dụng còn đổ thừa cho chồng. Quá mệt mỏi, khi con chưa tròn 1 tuổi thì tôi đã về nhà bố mẹ đẻ ở.

Tôi quyết định ly hôn chồng, gửi con cho bố mẹ trông rồi tìm việc kiếm tiền. Sau 4 năm cố gắng, tôi gom được chút tiền mở tiệm tạp hóa nhỏ. Dù chưa thể giàu có nhưng tôi có thể lo cho con gái cuộc sống đủ ăn đủ mặc. Sau đó tôi gặp Hùng, anh chủ động theo đuổi tôi, không ngại việc tôi từng ly hôn và có con. Cảm động trước chân tình của anh, tôi đồng ý tái giá.

Tôi không ngờ là đêm trước ngày tái giá, chồng cũ đến tìm tôi.

Tôi không muốn gặp lại người đàn ông này, nhưng anh cầu xin tôi nghe anh nói. Anh để trước mặt tôi xấp ảnh, trong đó là hình ảnh Hùng âu yếm với nhiều người phụ nữ cùng lúc, bọn họ chơi trò người lớn cùng nhau…

Tôi chết điếng không biết chồng cũ lấy đâu ra những tấm hình này. Chồng cũ còn cho tôi biết Hùng từng có một đời vợ nhưng giấu tôi, anh ta ngoại tình nên bị vợ bỏ, còn có hai đứa con trai riêng. Tôi sững sờ không thể tin được.

Chồng cũ thấy tôi như thế thì dúi vào tay tôi một chiếc nhẫn. Đây là nhẫn cưới khi rời khỏi nhà chồng tôi đã bỏ lại. Tôi nghe chồng cũ nói:

“Anh biết ngày trước mình là thằng khốn làm khổ em. Nhưng mấy năm nay anh rất hối hận, anh bỏ chơi bời mà làm ăn. Anh muốn cho mẹ con em cuộc sống đủ đầy. Giờ anh có nhà có xe rồi, mẹ con em có thể trở lại với anh không? Anh thề sẽ không bao giờ tổn thương em và con nữa”.

Quá bất ngờ vì những chuyện xảy ra trước mắt, tôi lặng người không trả lời. Tôi gặp chồng sắp cưới hỏi cho ra lẽ, anh ra đành thú nhận những gì chồng cũ của tôi nói là chính xác. Mặc cho anh ta giải thích, tôi quyết định hủy hôn ngay trong hôm đó.

Còn về chồng cũ, anh ấy mấy ngày nay đều cố gắng thể hiện lòng chân thành với tôi. Nhưng tôi quá sợ cuộc hôn nhân cũ, như chim từng ngã đau mà sợ cành cong. Tôi phải làm sao đây?

Gặp lại thấy vợ cũ làm một việc người mới trong bệnh viện, tôi quyết tâm muốn có lại cô ấy

Gặp lại thấy vợ cũ làm một việc người mới trong bệnh viện, tôi quyết tâm muốn có lại cô ấy

Đến một lần tôi tình cờ gặp lại vợ cũ trong bệnh viện. Hôm đó, tôi đi khám sức khỏe định kỳ thì thấy vợ cũ cầm một hộp đồ ăn đi vào. Tôi hỏi thăm thì cô ấy nói đang đến chăm bạn trai ngã bệnh.

TIN MỚI NHẤT

Cắn răng lấy chồng U50 vì ham giàu, sáng ra thấy 2 "món quà" đặt đầu giường, tôi "hóa đá" muốn tháo chạy ngay lập tức

Cắn răng lấy chồng U50 vì ham giàu, sáng ra thấy 2 "món quà" đặt đầu giường, tôi "hóa đá" muốn tháo chạy ngay lập tức

Tâm sự Eva 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Qua đêm nay, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đêm trước ngày lên xe hoa, chồng cũ bất ngờ tìm đến dúi vào tay 2 thứ, tôi "hóa đá" rồi tuyên bố hủy hôn ngay trong đêm

Đêm trước ngày lên xe hoa, chồng cũ bất ngờ tìm đến dúi vào tay 2 thứ, tôi "hóa đá" rồi tuyên bố hủy hôn ngay trong đêm

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Đúng 0h ngày mai, thứ Bảy 21/3/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 0h ngày mai, thứ Bảy 21/3/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 21/3/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau ngày mai, thứ Bảy 21/3/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 21/3/2026, 3 con giáp 'số hưởng' nhận lộc trời ban, tiền tài tình duyên đều viên mãn thăng hoa

Trúng số độc đắc đúng ngày 21/3/2026, 3 con giáp 'số hưởng' nhận lộc trời ban, tiền tài tình duyên đều viên mãn thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Đúng 6h sáng ngày 21/7/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Đúng 6h sáng ngày 21/7/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 21/3/2026, xua đuổi vận xui, đón vạn điều may, 3 con giáp thu lợi nhuận đầy túi, của cải tới tấp ùa về, đổi đời giàu sang phú quý

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 21/3/2026, xua đuổi vận xui, đón vạn điều may, 3 con giáp thu lợi nhuận đầy túi, của cải tới tấp ùa về, đổi đời giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước
Vợ đột ngột ra đi, 3 ngày sau tủ lạnh bốc mùi lạ, tôi mở ra rồi "ngã quỵ" trước món quà cuối cùng em để lại.

Vợ đột ngột ra đi, 3 ngày sau tủ lạnh bốc mùi lạ, tôi mở ra rồi "ngã quỵ" trước món quà cuối cùng em để lại.

Tâm sự gia đình 5 giờ 30 phút trước
Vào 10 ngày cuối tháng 3, 3 con giáp TÀI LỘC xông vào nhà, lấy rổ mà hứng, làm gì cũng hái ra tiền, tha hồ hốt vàng hốt bạc

Vào 10 ngày cuối tháng 3, 3 con giáp TÀI LỘC xông vào nhà, lấy rổ mà hứng, làm gì cũng hái ra tiền, tha hồ hốt vàng hốt bạc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước

