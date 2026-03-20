Vợ đột ngột ra đi, 3 ngày sau tủ lạnh bốc mùi lạ, tôi mở ra rồi 'ngã quỵ' trước món quà cuối cùng em để lại.

Tâm sự gia đình 20/03/2026 18:30

Bố mẹ vợ nói cho chúng tôi một căn nhà nhưng vợ chồng tôi muốn tự lập, quyết định ban đầu ở riêng, sau khi có tiền sẽ tự mua nhà. Sau 6 năm cùng nhau làm việc và tiết kiệm, vợ chồng tôi đã có căn nhà của riêng mình

Tôi và vợ là mối tình đầu của nhau. Chúng tôi quen biết nhau từ những ngày đầu học chung đại học. Tôi là người chủ động theo đuổi vợ. Cô ấy ngày trước là hoa khôi của khoa, xinh đẹp và tài giỏi. Tôi vừa gặp một lần đã ôm mộng tương tư. Tôi bày đủ trò để tán tỉnh trái tim người đẹp. Cuối cùng, cô ấy cũng gật đầu làm bạn gái rồi sau đó theo tôi về dinh.

Dù gia đình tôi không khá giả như gia đình của vợ, nhưng tôi chưa bao giờ thấy tự ti mà nhục chí. Tôi xác định vợ là người thân của mình, nỗ lực hết mình để cho vợ cuộc sống tốt đẹp nhất. Tôi cũng không ngại nói với bố mẹ vợ rằng, cô ấy chính là động lực lớn nhất để tôi cố gắng, tôi muốn mua hết những gì tốt nhất, đắt tiền nhất cho cô ấy. Bố mẹ vợ ban đầu không thích tôi, nhưng ngày một quý vì những gì tôi làm.

 

Bố mẹ vợ nói cho chúng tôi một căn nhà nhưng vợ chồng tôi muốn tự lập, quyết định ban đầu ở riêng, sau khi có tiền sẽ tự mua nhà. Sau 6 năm cùng nhau làm việc và tiết kiệm, vợ chồng tôi đã có căn nhà của riêng mình. Tôi và vợ háo hức nghĩ về chuyện sinh con, có một mái ấm đủ đầy hạnh phúc sau này.

Vậy mà hạnh phúc chưa kịp trọn thì chia xa đã đến. Một tối tôi đi làm về như thường ngày nhưng lại không nghe thấy tiếng vợ như mọi khi. Tôi tìm vợ một lúc thì thấy cô ấy nằm ở nhà tắm, trên người đã không còn hơi thở. Vợ tôi bất ngờ đột tử khi tôi chưa về nhà.

Sau khi vợ qua đời đột ngột, tôi sống mà như người mất hồn. Ngày đưa tang vợ, tôi không thể tin. Chúng tôi đã cùng nhau cố gắng, hứa hẹn, trông đợi vào tương lai. Nhưng ở những năm tháng sau này, chỉ còn lại một mình tôi. Sau khi vợ mất sớm, tôi bỏ ăn bỏ uống. Tôi không muốn rời khỏi giường, tôi sợ bước tới bất kì đâu trong nhà cũng sẽ nhớ tới bóng dáng của vợ. Em gái tôi ở gần nhà phải gửi đồ ăn sang vì sợ tôi kiệt sức vì đau lòng. 

Đến một hôm, đồ ăn em gái gửi sang tôi ăn không hết, tôi định bỏ vào tủ lạnh để buổi sau dùng tiếp. Khi mở tủ lạnh ra, tôi nghe một mùi hôi thối bốc lên. Hóa ra là trong tủ ở ngăn mát có một một con cá diêu hồng vợ tôi đã mua hôm đó nhưng chưa kịp nấu. Tôi gục người xuống sàn, khóc nức nở. Vợ tôi luôn nhớ tôi thích ăn món canh chua cá diêu hồng, buổi chiều hôm đó cô ấy nói sẽ nấu món ngon đợi tôi về nhà ăn. Nhưng từ nay, trên bàn ăn mãi mãi chỉ còn lại một mình tôi.

Gặp lại thấy vợ cũ làm một việc người mới trong bệnh viện, tôi quyết tâm muốn có lại cô ấy

Đến một lần tôi tình cờ gặp lại vợ cũ trong bệnh viện. Hôm đó, tôi đi khám sức khỏe định kỳ thì thấy vợ cũ cầm một hộp đồ ăn đi vào. Tôi hỏi thăm thì cô ấy nói đang đến chăm bạn trai ngã bệnh.

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 21/3/2026, xua đuổi vận xui, đón vạn điều may, 3 con giáp thu lợi nhuận đầy túi, của cải tới tấp ùa về, đổi đời giàu sang phú quý

Vợ đột ngột ra đi, 3 ngày sau tủ lạnh bốc mùi lạ, tôi mở ra rồi "ngã quỵ" trước món quà cuối cùng em để lại.

Vợ đột ngột ra đi, 3 ngày sau tủ lạnh bốc mùi lạ, tôi mở ra rồi "ngã quỵ" trước món quà cuối cùng em để lại.

Vào 10 ngày cuối tháng 3, 3 con giáp TÀI LỘC xông vào nhà, lấy rổ mà hứng, làm gì cũng hái ra tiền, tha hồ hốt vàng hốt bạc

Đúng ngày mai, thứ Bảy 21/3/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Chân dung doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền trước khi bị bắt về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Trúng số độc đắc vào cuối ngày 21/3/2026, 3 con giáp như chuột sa hũ nếp, thu Lộc dồn dập, ăn sung mặc sướng, giàu sang Phú Quý

Hạnh phúc vì vợ mới chăm con riêng chu đáo, tôi bàng hoàng nhận ra nỗi đau con đang âm thầm chịu đựng sau một cái chạm tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 21/3/2026, 3 con giáp 'ăn lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù

Nóng: Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền, vợ cố diễn viên Quý Bình bị bắt

Đang nồng nàn đêm tân hôn thì nghe tiếng động lạ, tủ quần áo bật tung khiến "vật thể" này đổ ào ra làm tôi ngất lịm

Nóng: Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền, vợ cố diễn viên Quý Bình bị bắt

Nóng: Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền, vợ cố diễn viên Quý Bình bị bắt

NÓNG: Giá xăng RON95-III vượt mốc 30.000 đồng/lít từ 23h ngày 19/3

Tử vi thứ Bảy 21/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn không ngừng

Hạnh phúc vì vợ mới chăm con riêng chu đáo, tôi bàng hoàng nhận ra nỗi đau con đang âm thầm chịu đựng sau một cái chạm tay

Gặp lại thấy vợ cũ làm một việc người mới trong bệnh viện, tôi quyết tâm muốn có lại cô ấy

Về nhà đột xuất thấy vợ đang quỳ sụp dưới chân osin, tôi "hóa đá" khi biết cái giá 60 triệu để che giấu bí mật này

Đang nồng nàn bên vợ thì ảnh cưới bất ngờ rơi rụng, tôi "hóa đá" thấy thứ giấu kín phía sau khung hình bấy lâu

Em dâu bầu 7 tháng nhưng bụng "phẳng lì" bất thường, tôi lén tốc vạt áo kiểm tra thì "ngã quỵ" thấy thứ bên trong

Ly hôn 10 tháng, sống đơn thân không yêu ai bỗng dưng mang thai, tôi "ngã quỵ" nghe mẹ kể hết sự thật