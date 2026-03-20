Vào 10 ngày cuối tháng 3, 3 con giáp TÀI LỘC xông vào nhà, lấy rổ mà hứng, làm gì cũng hái ra tiền, tha hồ hốt vàng hốt bạc

Vào 10 ngày cuối tháng 3, đường tài lộc của tuổi Thân khởi sắc lên trông thấy, tiền bạc đang theo nhau đổ về túi. Người làm công ăn lương cũng có lộc bất ngờ, tuy công việc có phần vất vả, mệt nhọc hơn nhưng bù lại bản mệnh sẽ có một khoản thu nhập không nhỏ trong tay.

Ngũ hành kim vượng nhắc nhở tuổi Thân nên chú ý tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Dù kiếm được nhiều tiền đến mấy nhưng sức khỏe không tốt thì cũng vô ích. Bản mệnh có thể gặp các vấn đề về hô hấp, nên cần chú ý theo dõi những biến động bất thường trong thời gian này.

Người làm ăn buôn bán có tài lộc bất ngờ, khách hàng ra vào tấp nập. Bản mệnh biết rõ thế mạnh của mình ở đâu nên tìm ra phương hướng phát triển đúng đắn, đánh trúng thị trường nhờ vậy lợi nhuận tăng lên trông thấy. Nhờ thế mà cuộc sống của con giáp này cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Con giáp tuổi Ngọ

Vào 10 ngày cuối tháng 3, có Tam Hợp khiến nhiều người tuổi Ngọ mới yêu được đắm chìm trong chuyện tình yêu chớm nở của mình. Nhiều cặp đôi có những kế hoạch vô cùng lý tưởng để cả hai cùng có những chuyến du lịch thú vị trong năm mới này.

Chính Tài giúp cho túi tiền của con giáp tuổi Ngọ thêm phần cải thiện, bạn có thể tiết kiệm được một khoản kha khá, tốt hơn nhiều so với thời gian trước. Cơ hội thăng chức tăng lương sẽ mau chóng tìm đến bạn trong ngày này.

Mộc - Hỏa tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh lúc này rất tốt sau khi bạn duy trì được thói quen ngủ sớm, ăn sáng đầy đủ. Có thể thấy mỗi ngày bạn xuất hiện với vẻ rạng rỡ và tràn đầy năng lượng.

Con giáp tuổi Dậu

Vào 10 ngày cuối tháng 3, Thiên Tài tại mệnh nên thông minh và nhạy bén, có đầu óc làm ăn nhưng chưa gặp thời, nhất là những bạn trẻ. Đôi khi bạn sống quá thoáng nên đi làm dễ bị người ta lợi dụng, ăn chặn, cướp công gây ức chế, phẫn nộ.

Điểm sáng nhất trong ngày là đường tình duyên nhờ Thổ sinh Kim, thay vì sống trong mắt người khác bằng vẻ đẹp bên ngoài, hãy sống trong tim người khác bằng tất cả yêu thương cho đi. Tuổi Dậu có tính tình vui vẻ nên được mọi người yêu mến, ra ngoài hay có thêm nhiều bạn mới.

Tiền bạc may mắn, nhiều bạn làm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, ngân hàng, y dược sẽ được lộc. Con giáp này có thêm nguồn thu dồi dào, cả nguồn thu chính và phụ hứa hẹn đều có dấu hiệu chuyển biến tích cực.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!