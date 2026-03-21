Cây quế thuộc loại cây thân gỗ, chiều cao khoảng 10 - 20m. Lá quế thường mọc so le với nhau, cuống ngắn, dễ gãy, đầu hơi nhọn và tù. Trong đó, có 3 gân theo đường hình cung, mặt trên của lá có màu xanh sẫm, bóng. Hoa quế thường mọc theo chùm, màu trắng, mọc ở nách hoặc ngọn, cành, nở nhiều vào tháng 6 - tháng 8. Quả có màu nâu tím, hình quả trứng, nhẵn bóng có từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau.

Ngoài ra, cây quế cũng có chứa vitamin B và K cùng các chất chống oxy hóa giúp làm giảm stress oxy hóa, ngăn ngừa bệnh ung thư, đái tháo đường type 2 và các bệnh lý khác.

Theo như Bộ Nông nghiệp tại Hoa Kỳ, 1 thìa quế xay 2,6g có chứa các thành phần chính sau: 2,1g carbohydrate; 6,42 calo; 26,1 milligram canxi; 0,21mg sắt; 1,66 mg photpho; 1,56 mg magie; 11,2 mg kali; 0,39 microgram vitamin A.

Lá quế có chứa hai loại tinh dầu dinh dưỡng tran-cinnamaldehyde và cinnamaldehyde (Cin) đem lại hương thơm đặc trưng cho gia vị. Tinh dầu quế được điều chế từ lá quế có hàm lượng Cin cao có tác dụng tốt cho cơ thể con người.

Vỏ quế chứa chất catechin (một hợp chất chống oxy hóa thường thấy trong lá trà xanh) và procyanidins (một hợp chất chống oxy hóa thường thấy trong quả mọng).

Công dụng của cây quế đối với sức khỏe

Cải thiện tiêu hóa

Trong quế có chứa các hợp chất như cinnamaldehyde và eugenol giúp giảm viêm đường tiêu hóa, chống lại vi khuẩn có hại, giảm đầy hơi, khó tiêu. Ngoài ra, các hợp chất này còn có tác dụng kích thích sản xuất enzym tiêu hóa như amylase, protease và lipase hỗ trợ phân hủy thức ăn và hấp thụ dinh dưỡng.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Quế chứa cinnamaldehyde và acid cinnamic. Các hợp chất này được chứng minh là có tác dụng rất tốt trong việc ngăn ngừa viêm và bảo vệ tim mạch, kiểm soát huyết áp, giảm cholesterol xấu, tăng cholesterol tốt (HDL), tăng cường lưu thông máu và giảm căng thẳng cho tim.

Hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu

Quế giúp cải thiện độ nhạy insulin từ đó giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Nhờ vậy, sử dụng quế sẽ giúp giảm tình trạng kháng insulin, làm chậm quá trình phân hủy carbohydrate, ngăn ngừa tăng đường huyết đột ngột sau bữa ăn. Sử dụng quế lâu dài có thể hỗ trợ quản lý đường huyết hiệu quả hơn, đặc biệt cho người mắc đái tháo đường.

Hỗ trợ giảm cân

Như đã trình bày phía trên, quế có khả năng làm tăng độ nhạy insulin, ngăn tích trữ chất béo do đường huyết tăng cao. Ngoài ra, quế còn có tác dụng giúp thúc đẩy trao đổi chất, đốt cháy calo, gây cảm giác no từ đó giúp giảm lượng calo tiêu thụ và kiểm soát cơn thèm ăn.

Khi sử dụng quế, lưu ý quan trọng nhất là phân biệt giữa quế Cassia (phổ biến nhưng chứa nhiều coumarin dễ gây độc cho gan) và quế Ceylon (an toàn hơn cho sức khỏe). Bạn chỉ nên sử dụng với liều lượng vừa phải, tối đa khoảng 1–6g mỗi ngày, vì việc lạm dụng có thể gây nóng trong, lở loét miệng hoặc làm tụt đường huyết đột ngột, đặc biệt nguy hiểm với người đang điều trị tiểu đường. Phụ nữ mang thai và người có bệnh lý về gan cũng cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng để tránh các kích thích không mong muốn lên tử cung và hệ bài tiết.