Bạn có đang tự "hại" mình bằng những thói quen ăn uống cứ ngỡ là cực tốt?

Sống khỏe 20/03/2026 05:30

Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe, nhưng có một số thói quen tưởng chừng như vô hại lại đang âm thầm gây tổn hại cho sức khỏe của chúng ta.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể vô tình duy trì các thói quen xấu ảnh hưởng đến sức khỏe mà không biết. Ngoài thói quen xấu liên quan đến lối sống, vận động, còn có những thói quen xấu về ăn uống khiến sức khỏe tổng thể bị ảnh hưởng.

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Ảnh minh họa: Internet

4 thói quen ăn xấu gây hại cho sức khỏe 

Lạm dụng đường tinh luyện và đồ uống có ga

Đường tinh luyện được mệnh danh là "cái chết trắng" trong chế độ dinh dưỡng hiện đại bởi khả năng gây viêm nhiễm mãn tính trong cơ thể. Tiêu thụ quá nhiều đường từ bánh kẹo, trà sữa hay nước ngọt không chỉ dẫn đến béo phì mà còn gây ra tình trạng kháng insulin, tiền đề của bệnh tiểu đường tuýp 2 và các biến chứng nguy hiểm. Hơn thế nữa, đường còn thúc đẩy quá trình glycation (đường hóa), phá hủy collagen và elastin, khiến các cơ quan nội tạng và làn da bị lão hóa nhanh hơn so với tuổi thật.

Ăn quá nhiều muối và thực phẩm chế biến sẵn

Thói quen ăn mặn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các bệnh lý về huyết áp và tim mạch – "kẻ thù" số một của tuổi thọ. Khi cơ thể nạp quá nhiều natri, thận phải làm việc quá tải để đào thải, đồng thời gây tích tụ nước trong mạch máu làm tăng áp lực lên thành mạch. Việc thường xuyên tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói hay đồ hộp không chỉ cung cấp lượng muối dư thừa mà còn chứa nhiều chất bảo quản gốc nitrat, làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày và suy giảm chức năng thận một cách nhanh chóng.

 

Bạn có đang tự 'hại' mình bằng những thói quen ăn uống cứ ngỡ là cực tốt? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thói quen ăn quá no và ăn sát giờ đi ngủ

Ăn quá no, đặc biệt là vào buổi tối, tạo ra một áp lực khổng lồ lên hệ tiêu hóa và khiến cơ thể không có thời gian để tự phục hồi. Khi dạ dày bị lấp đầy quá mức, quá trình trao đổi chất bị chậm lại, dẫn đến tích tụ mỡ thừa và gây ra hội chứng trào ngược dạ dày thực quản (GERD). Việc ăn sát giờ ngủ còn khiến lượng đường huyết tăng cao trong lúc cơ thể cần nghỉ ngơi, làm gián đoạn giấc ngủ sâu – thời điểm vàng để cơ thể sản sinh hormone tăng trưởng và sửa chữa các tế bào bị tổn thương.

Ăn uống quá nhanh và không tập trung khi ăn

Trong nhịp sống hối hả, thói quen ăn vội vàng hoặc vừa ăn vừa xem điện thoại đang tàn phá sức khỏe của rất nhiều người trẻ. Khi bạn nhai không kỹ, thức ăn xuống dạ dày dưới dạng thô khiến hệ tiêu hóa phải làm việc gấp đôi công suất, dễ dẫn đến đau dạ dày và viêm loét. Ngoài ra, việc ăn không tập trung làm não bộ chậm nhận tín hiệu "no" từ dạ dày, khiến bạn vô thức nạp vào lượng thức ăn nhiều hơn mức cần thiết, gây gánh nặng cho gan và quá trình chuyển hóa năng lượng.

Bạn có đang tự 'hại' mình bằng những thói quen ăn uống cứ ngỡ là cực tốt? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thói quen ăn uống tốt cho sức khỏe cần duy trì

Để duy trì một sức khỏe tốt, bạn nên duy trì những thói quen ăn uống lành mạnh sau đây:

Ăn uống điều độ, đủ 3 bữa chính mỗi ngày (sáng, trưa và tối). Bạn tuyệt đối không nên bỏ bữa, đặc biệt là bữa sáng. Việc ăn đúng giờ, tránh ăn quá muộn vào buổi tối cũng rất cần thiết.

Tăng cường rau xanh và trái cây, mỗi người nên ăn ít nhất 5 phần rau củ quả mỗi ngày.

Bạn cũng nên chọn ngũ cốc nguyên hạt: Gạo lứt, bánh mì nguyên cám, yến mạch... thay vì ngũ cốc tinh chế.

Ưu tiên protein nạc (Thịt gà không da, cá, đậu hũ, các loại đậu…).

Hạn chế chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa có nhiều trong đồ ăn nhanh, đồ ăn chế biến sẵn, mỡ động vật.

Bạn có đang tự 'hại' mình bằng những thói quen ăn uống cứ ngỡ là cực tốt? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế đồ uống có đường, bánh kẹo, nước ngọt và thực phẩm chế biến sẵn.

Uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày, hạn chế đồ uống có đường, đồ uống có cồn. Nếu bắt buộc phải uống, nên uống những đồ uống này một cách có chừng mực.

Ăn cá chép rất tốt, nhưng nếu ăn chung với thứ này thì chẳng khác nào đang "đầu độc" cơ thể

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Cá chép là nguồn thực phẩm quen thuộc và bổ dưỡng trong ẩm thực Việt Nam, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ hàm lượng dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, không phải kết hợp nào cũng an toàn khi sử dụng cá chép.

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