Vạch trần 'vở kịch' vợ cố diễn viên Quý Bình dựng lên để thu 131,3 tỷ đồng từ khách hàng

Đời sống 21/03/2026 05:30

Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TP.HCM đã đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt để tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) để điều tra hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TP.HCM đã đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt để tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bà Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (gọi tắt là Công ty Đảo Vàng) có trụ ở ở phường Tân Hưng (TP.HCM). Theo điều tra, Công ty này hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và môi giới bất động sản với vốn điều lệ là 10 tỷ đồng.

Tháng 3/2018, Công ty Đảo Vàng và Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (trụ sở tại tỉnh Kiên Giang, do ông Trần Thọ Thắng làm Tổng giám đốc, đại diện pháp luật) ký hợp đồng hợp tác đầu tư. Mặc dù chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước; dự án chưa đủ điều kiện mở bán nhưng Công ty Đảo Vàng đã tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư và thu số tiền tương ứng 95% giá trị lô đất của dự án trên từ nhiều khách hàng.

Vạch trần 'vở kịch' vợ cố diễn viên Quý Bình dựng lên để thu 131,3 tỷ đồng từ khách hàng - Ảnh 1
Bà Nguyễn Ngọc Tiền tại cơ quan chức năng

Theo thông tin từ báo Lao Động, một trong những nạn nhân của bà Tiền là ông N.V.D. bị lừa số tiền hơn 4,2 tỷ đồng. Cụ thể, thông qua mối quan hệ, ông D. được người quen giới thiệu mua nền đất, tổng cộng Công ty Đảo Vàng đã nhận của ông D. hơn 4,2 tỷ đồng (tương đương 95% giá trị hợp đồng).

Theo hợp đồng, đến ngày 12/7/2019, ông D. sẽ thanh toán 5% số tiền còn lại nhưng Công ty Đảo Vàng không thông báo và không thực hiện thoả thuận với lý do dự án đang thay đổi quy hoạch. Ông D. nhiều lần liên hệ muốn nhận lại tiền đã chuyển nhưng Công ty Đảo Vàng không giải quyết. Thấy có dấu hiệu lừa đảo nên ông D. làm đơn tố cáo.

Căn cứ kết quả điều tra, xác định: Dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội tại ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (tên gọi khác là Dự án Royal Streammy Villas) do Công ty CP TĐ TV Đầu tư xây dựng Kiên Giang chưa đủ điều kiện mở bán, cho thuê tài sản hình thành trong tương lai.

Bên cạnh đó, Công ty Đảo Vàng chỉ được tìm kiếm khách hàng, khách hàng ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư và tiền của khách hàng phải được chuyển vào tài khoản của chủ đầu tư.

Dù vậy, từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, bà Tiền ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng số tiền 131,3 tỷ đồng. Đến nay có 13 khách hàng tố cáo Công ty Đảo Vàng ký hợp đồng bán 19 nền dất dự án (trong đó có ông N.V.D.) chiếm đoạt số tiền 41,2 tỷ đồng. Hành vi của bà Tiền đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", chiếm đoạt số tiền 41,2 tỷ đồng.

Quán cafe ca nhạc rộng hàng trăm mét vuông trên phố Định Công Hạ, phường Định Công, bốc cháy ngùn ngụt tối 19/3.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ NSƯT Quý Bình bà Nguyễn Ngọc Tiền tin moi

