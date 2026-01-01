Phúc-Lộc-Thọ tề tựu xua tan mây mù trong 7 ngày tới, 3 con giáp tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, phát tài tiến tới giàu sang, tương lai huy hoàng

Trong 7 ngày tới, đón nhận cục diện Tam Hợp và được Chính Ấn phù hộ, người tuổi Tỵ có vận may tiếp tục thăng hoa, dễ được quý nhân phù trợ. Bạn có khả năng được cấp trên ưu ái, thậm chí có cơ hội thăng tiến và tăng lương. Tuy nhiên, điều cốt lõi là bạn phải giữ kín tiếng và làm việc chăm chỉ để duy trì vận may này.

Về mặt tài chính, mọi thứ đang có vẻ rất khả quan. Không chỉ lương, thưởng được mong đợi mà các khoản đầu tư tài chính cũng có thể mang lại lợi nhuận ấn tượng. Những người làm kinh doanh, bán hàng nên chủ động tăng cường các hoạt động marketing và bán hàng để tối đa hóa doanh thu. Đây là thời điểm tốt để gặt hái thành quả.

Con giáp tuổi Thân

Trong 7 ngày tới, mang đến rất nhiều cơ hội quý giá để tuổi Thân có thể rút ngắn chặng đường bước tới thành công. Càng những ngày cuối năm, công việc lại càng chất đống nhiều hơn nhưng con giáp này vẫn có thể giải quyết được ổn thỏa mọi thứ nhờ năng lực vượt trội. Không phải ai cũng có may mắn này nên con giáp này cần nắm chắc cơ hội khi nó đến, đừng do dự thêm nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần quyết tâm cao độ và đặt ra những mục tiêu xa hơn nữa trong sự nghiệp, chắc chắn bản mệnh sẽ thăng tiến thành công. Ngoài ra, đường tình duyên của con giáp này khá thuận lợi. Đôi lứa hòa hợp, vợ chồng êm ấm, mâu thuẫn và hiểu lầm trước đó đều được hóa giải nhờ việc cả hai luôn nghĩ cho đối phương.

Con giáp tuổi Thìn

Trong 7 ngày tới, Tam Hợp giúp sức, người tuổi Thìn có khả năng nhìn nhận vấn đề rất rõ ràng, chính vì vậy mà bạn phân biệt được đâu là lời nói thật, đâu là cái bẫy mà kẻ tiểu nhân đã giăng sẵn. Khi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của chính mình, bạn hãy chủ động giúp đỡ mọi người xung quanh, xây dựng mối quan hệ tốt với bạn bè, đồng nghiệp. Bây giờ bạn giúp đỡ người ta thì đến lúc khác sẽ được người ta giúp đỡ lại.

Ảnh minh họa: Internet

Nhân duyên của con giáp này với người khác giới rất tốt đẹp. Bạn có thể nhanh chóng chinh phục người khác nhờ vốn hiểu biết của mình. Nếu đã phải lòng một ai đó, hãy mạnh dạn kéo gần khoảng cách với đối phương nhé.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!