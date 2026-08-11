Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu khiến tôi bị đay nghiến đủ điều suốt tận 5 năm trời

Tâm sự 11/08/2026 20:00

Thậm tệ hơn, ngày sinh con, tôi đi đến sống đi chết lại, suốt một đêm mà chồng cũng không biết, cứ nghĩ do vợ làm quá lên. Đến sáng, khi tôi chịu không nổi nữa, lúc này chồng mới chịu chở tôi đến viện kiểm tra, do không đủ độ nở buộc phải sinh mổ.

Trước giờ tôi cứ nghĩ, chuyện mẹ chồng đay nghiến nàng dâu chỉ có trên phim ảnh, toàn do bọn họ tưởng tượng quá lên mà thôi, hoặc do diễn viên diễn quá đạt, chứ thời này làm gì có chuyện như thế nữa. Nếu có thì cũng đâu có đến nỗi gây ức chế như phim ảnh chứ.

Nhưng quả thật, tính trước bước không qua mọi người ạ. Đến khi tôi tự mình trải qua mới biết chuyện mẹ chồng ghét bỏ con dâu nó kinh khủng như thế nào.

Khoảng hơn 5 năm trước, tôi cưới chồng xa quê, ở chung với bố mẹ chồng. Về làm dâu 2 tháng, tôi có bầu, nhưng do thai yếu, chỉ mới hơn một tháng đã sảy thai. Mong chờ bao nhiêu lại càng thất vọng bấy nhiêu. Khủng khiếp hơn là chuyện mẹ chồng tôi nói tôi giả vờ mang thai để tránh phụ việc nhà chứ thật ra làm gì có. Bà nói chưa bao giờ nghe đến chuyện thai yếu cả. 

Sảy thai, gương mặt tôi tái nhợt, người yếu đi hẳn mà mẹ chồng có thể những lời vô tình như thế. Không những vậy, bà còn đi rêu rao khắp nơi, đến khi tôi ra ngoài lại nhận được lời thầm thì chỉ trỏ của mấy người hàng xóm. Thôi vậy, có lẽ mới làm dâu nên mẹ chồng và nàng dâu vẫn chưa có tiếng nói chung, tôi đành cố gắng hơn, nén nỗi đau vào lòng, nhẫn nhịn sống cho qua ngày.

Ấy vậy mà thời gian sau được trời thương, tôi lại có thai. Lần này có kinh nghiệm, tôi hết sức cẩn thận, thăm khám đàng hoàng, đợi khi thai khoẻ mạnh, đến tháng thứ 3 tôi mới dám thông báo cho gia đình chồng biết.

Thật không thể tin được, lần này mẹ chồng vẫn lo lắng tôi mang thai giả, cứ tìm chuyện gây sự với tôi. Đợi đến khi tôi bị nghén đến gần 7 tháng, không ăn được gì, người như chết trôi vì toàn nôn ra máu tươi bà lại đay nghiến bằng cách khác, nói tôi quá yếu, mới nghén như thế. Ngày trước, bà vừa mang thai vừa làm đồng nuôi cả gia đình cho đến khi gần sinh chẳng có việc gì chứ đâu như giới trẻ thời nay, được nhà chồng chiều chuộng nên sinh hư.

Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu khiến tôi bị đay nghiến đủ điều suốt tận 5 năm trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thậm tệ hơn, ngày sinh con, tôi đi đến sống đi chết lại, suốt một đêm mà chồng cũng không biết, cứ nghĩ do vợ làm quá lên. Đến sáng, khi tôi chịu không nổi nữa, lúc này chồng mới chịu chở tôi đến viện kiểm tra, do không đủ độ nở buộc phải sinh mổ.

Đến lúc sinh, bác sĩ thông báo em bé được 3,4 kg, tôi mừng lắm, nhìn thấy con khoẻ mạnh, những chuyện tôi phải chịu đựng chẳng là gì. Vậy mà yên bình chưa được bao lâu, lúc vào thăm cháu, mẹ chồng tôi lại bắt đầu kể lể, nào là tôi đã ngốn hết bao nhiêu tiền vào chuyện mua sữa bầu, đồ ăn bổ dưỡng mà thai bé thế kia, lại còn phải sinh mổ tốn biết bao nhiêu là tiền chẳng bù cho bà ấy ngày xưa đẻ chồng tôi, vất vả hơn nhiều nhưng vẫn sinh được đứa con trắng trẻo mập mạp.

Chuyện chưa dừng lại tại đây, lúc tôi sinh mổ được 2 ngày, bị tắc tia sữa, lại bị mẹ chồng tôi lời ra tiếng vào kiếm chuyện trách móc, cố mở miệng ăn cơm để có sữa cho con, mà thật sự nước mắt cứ tuôn trào không thể nào kìm chế. Đến tháng thứ 3, tôi bị đau cổ tay sau sinh, xin nhà chồng cho phép đi khám, nhưng sau đó bà luôn tìm cách kiếm chuyện vì xót tiền.

Hiện tại, con tôi đã hơn 4 tuổi nhưng mẹ chồng tôi vẫn thích nhắc lại chuyện cũ, nói tôi không cố mà đẻ thường, lại sinh mổ tốn kém biết bao nhiêu. Mẹ chồng nói tôi như thế nào, tôi cũng cố nhẫn nhịn cho qua chuyện. Nhưng chuyện tôi không thể chịu đựng nổi chính là khi trời nóng, tôi bật quạt cho con cũng bị bà nói không ra gì. Chẳng phải đó cũng là cháu bà ấy sao? Thật sự không xót cháu chút nào ư?

Ngay cả chồng tôi, người đầu ấp tay gối kề cận bên tôi cũng chẳng bao giờ quan tâm đến vợ con, không hỏi han được một tiếng nào cả. Lúc con ốm, anh ấy cũng chẳng biết, chỉ có tôi một mình thức trắng chăm con cả đêm.

Mỗi lần vợ chồng cãi nhau, y như rằng mẹ chồng lại nhảy vào bên vực con trai, luôn tâng bốc con trai bà tốt như thế nào, mắng chửi tôi là đàn bà lại không biết nhường nhịn chồng con. Thật nực cười, nếu là người chồng, người cha hoàn hảo như thế, đến chuyện con mình ốm mấy ngày liền cũng không biết là sao?

Bây giờ tôi sống trong nhà chồng áp lực tứ phía, tình cảm vợ chồng rạn nứt, mẹ chồng đay nghiến, chỉ có con nhỏ làm chỗ dựa. Không biết bây giờ tôi nên tiếp tục nhẫn nhịn để con có cả bố lẫn mẹ hay dứt khoát bế con ra đi đây?

Chồng ăn chơi, không biết lo cho gia đình, tôi đòi bế con về nhà ngoại nhưng hành động của bố chồng mới là điều khiến tôi sốc

Chồng ăn chơi, không biết lo cho gia đình, tôi đòi bế con về nhà ngoại nhưng hành động của bố chồng mới là điều khiến tôi sốc

Quá đáng hơn, mẹ chồng mách với chồng tôi rằng tôi ăn uống không thèm mời người lớn một câu. Tôi liền bật lại: “Mẹ nói con không mời là khi nào?”. Lúc này bà chỉ im lặng, mặt tỏ ra ấm ức lắm. Sau đó, bà kể cho con gái nghe rồi khóc thút thít như thể tôi mới là người kiếm chuyện vậy.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Video 43 phút trước
Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sao quốc tế 43 phút trước
Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 13 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Chiếc điện thoại cũ đặt trong tủ suốt nhiều năm tố cáo việc làm đáng khinh bỉ của vợ

Chiếc điện thoại cũ đặt trong tủ suốt nhiều năm tố cáo việc làm đáng khinh bỉ của vợ

Vết lạ trên áo vén màn bí mật động trời của người chồng hiền lành cất giấu suốt 2 năm qua

Vết lạ trên áo vén màn bí mật động trời của người chồng hiền lành cất giấu suốt 2 năm qua

Hành động kỳ lạ của mẹ chồng và ‘người tình trẻ’ vào ngày giỗ của ba chồng khiến tôi bàng hoàng

Hành động kỳ lạ của mẹ chồng và ‘người tình trẻ’ vào ngày giỗ của ba chồng khiến tôi bàng hoàng