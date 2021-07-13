Sao nữ Vbiz thi nhau 'đọ sắc' tại gia: Jun Vũ giăng dây 'chằng chịt' trước ngực, Chi Pu lộ nội y khoe vòng eo săn chắc

Sao Việt 13/07/2021 09:55

Tuy đang trong những ngày giãn cách dịch Covid-19, nhưng các sao nữ của showbiz Việt vẫn khiến dân tình 'ná thở' bởi những bức ảnh gợi cảm và quyến rũ vô cùng.

Ở nhà mùa dịch Covid-19, dàn mỹ nhân Việt không những chăm chỉ ''đúc" dáng săn chắc, cân đối thông qua các bài tập thể dục thường xuyên mà còn kết hợp với chế độ ăn lành mạnh. Chính vì vậy, các ca sĩ, diễn viên như Chi Pu, Jun Vũ, Tóc Tiên, Thiều Bảo trang,... không ngần ngại khoe dáng "bốc lửa" và cực kì gợi cảm trong những bộ hình được chụp ngay tại nhà. 

Chi Pu

Có lẽ hình tượng "kẹo ngọt" thuở nào của Chi Pu đã được "lột xác" ngoạn mục sang hơi gợi cảm, nóng bỏng với những "bộ cánh" được cắt xẻ, khoe khéo những vị trí nhạy cảm đến táo bạo. Mới đây, cô nàng không ngần ngại để lộ nội y qua bộ trang phục ngắn cũn cỡn, khoác hờ hững một chiếc áo da bên ngoài khiến không ít cánh mày râu "nghẹt thở". 

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Người đẹp tự tin khoe vòng một đẫy đà, vòng eo "con kiến" săn chắc của mình qua những pha tạo dáng cực kỳ lăn xả của mình. Những bức ảnh đã nhận được nhiều sự ngợi khen không ngớt lời từ cư dân mạng.

Tóc Tiên

Bà xã của Hoàng Touliver luôn sở hữu thân hình thon gọn và quyến rũ từ trước tới nay. Vậy nên, người hâm mộ không xa lạ gì với những bức ảnh khoe đường cong đẹp hút hồn và "đốt cháy" trang cá nhân của mình. Gần đây, nữ ca sĩ khoe dáng bằng loạt thiết kế váy ngắn áo ôm sát vòng ba căng tròn, áo hai dây hở lưng nuột nà của cô nàng. 

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Dù bận rộn, nhưng giọng ca sinh năm 1989 thường xuyên tập luyện nhằm nâng cao sức khỏe và duy trì thân hình quyến rũ.

Thiều Bảo Trang

Được công chúng "để mắt" tới sau cuộc thi The Voice Việt 2012, Thiều Bảo Trang quyết định bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình. Ngoài diện mạo xinh đẹp, nữ ca sĩ còn được đánh giá là có phong cách thời trang cá tính và thời thượng. 

Mới đây, người đẹp sinh năm 1992 này đã diện bộ trang phục body-suit khoe đường cong cơ thể "vòng nào ra vòng nấy" của mình trước ống kính. Những hình ảnh nhận được "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng.

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Hiện tại, người đẹp bắt đầu dần hoạt động năng nổ hơn trong lĩnh vực âm nhạc và tham gia các chương trình truyền hình. Dù chưa bứt phá trong sự nghiệp nghệ thuật của mình, nhưng chị gái của Thiều Bảo Trâm được đánh giá là một gương mặt triển vọng và đầy tài năng.

Jun Vũ

Trên trang cá nhân, Jun Vũ nhận được nhiều sự quan tâm sau khi đăng tải loạt hình ảnh nóng bỏng của mình. Nữ diễn viên một lần nữa "chung thủy" với sắc đen qua bộ trang phục body-suit được thiết kế "chằng chịt" dây trước vòng một. Sau khi quyết định "trùng tu" vòng một, nữ diễn viên của Thanh xuân rực rỡ luôn tự tin "thả dáng" với phong cách trưởng thành, gợi cảm mà cô nàng đang hướng đến. 

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Sau khi những bức ảnh được đăng tải, người đẹp 9x thu hút 'ngàn tim', nhận nhiều lời khen bởi sắc vóc chuẩn đẹp và thần thái "đỉnh của chóp" đến điên đảo của mình.

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Từ khóa:   Chi Pu Tóc Tiên dàn mỹ nhân Việt

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