Hết 'kín như bưng', Ninh Dương Lan Ngọc 'lột xác' khiến dân tình 'toát mồ hôi hột' với hình tượng gợi cảm hiếm hoi

Sao Việt 06/07/2021 06:00

Xuất hiện đầy gợi cảm và quyến rũ trong bộ ảnh mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc khiến dân tình toát mồ hôi và lôi cuốn mọi ánh nhìn.

Ninh Dương Lan Ngọc là nữ diễn viên xinh đẹp và đa tài trong lĩnh vực phim điện ảnh Việt Nam. Với kĩ năng diễn xuất chuyên nghiệp, cô nàng đã tham gia nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh đã "làm mưa làm gió" hiện nay. Đặc biệt, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nữ diễn viên còn được công chúng ưu ái dành tặng cho biệt danh "Ngọc nữ điện ảnh Việt". 

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên khiến nhiều người hâm mộ phải "bắn tim" mạnh tay với những bức ảnh khoe dáng đầy nóng bỏng và gợi cảm. Cụ thể, cô nàng đã diện trang phục với chiếc áo ren hai dây màu đen, khoe khéo thân hình thon gọn, nổi bật là vòng một đẫy đà và nở nang của mình. Cô nàng chia sẻ với trạng thái đầy hứng khởi: "Đầu tuần tràn đầy niềm vui và Ngọc muốn lan tỏa năng lượng này đến với tất cả". 

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Ninh Dương Lan Ngọc là nữ diễn viên xinh đẹp và đa tài trong lĩnh vực phim điện ảnh Việt Nam - Ảnh: FBNV
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Nữ diễn viên nhận được 'cơn mưa' lời với những bức ảnh gợi cảm - Ảnh: FBNV

Dường như khoảng thời gian nghỉ dịch ở nhà, thân hình của nữ diễn viên đã đầy đặn, không còn cảm giác thiếu sức sống như trước đó. Bây giờ, cô nàng hoàn toàn có thể tự tin khi khoe lấp ló vòng một của mình, khiến nhiều người toát mồ hôi. Dù chiếc áo có thấp thoáng lộ hình thể của cô nàng nhưng phong cách ấy không quá phản cảm. Trái lại, nhiều người cho rằng cô nàng trưởng thành và "lột xác" hơn. 

ninh duong lan ngoc 2Hết 'kín như bưng', Ninh Dương Lan Ngọc 'lột xác' khiến dân tình 'toát mồ hôi hột' với hình tượng gợi cảm hiếm hoi - Ảnh 4Hết 'kín như bưng', Ninh Dương Lan Ngọc 'lột xác' khiến dân tình 'toát mồ hôi hột' với hình tượng gợi cảm hiếm hoi - Ảnh 5
Phong cách của ngọc nữ màn ảnh gần như 'lột xác' ngoạn mục dạo gần đây - Ảnh: FBNV

Hiện tại, nữ diễn viên được săn đón nhất của màn ảnh rộng, bằng chứng cho thấy những bộ phim có sự góp mặt của cô nàng đều đạt được những kỉ lục doanh thu cao. Với kĩ năng diễn xuất tốt, người đẹp 9x cũng đã gặt hái được nhiều giải thưởng trong con đường nghệ thuật của mình. 

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