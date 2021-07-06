Ninh Dương Lan Ngọc là nữ diễn viên xinh đẹp và đa tài trong lĩnh vực phim điện ảnh Việt Nam. Với kĩ năng diễn xuất chuyên nghiệp, cô nàng đã tham gia nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh đã "làm mưa làm gió" hiện nay. Đặc biệt, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nữ diễn viên còn được công chúng ưu ái dành tặng cho biệt danh "Ngọc nữ điện ảnh Việt".

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên khiến nhiều người hâm mộ phải "bắn tim" mạnh tay với những bức ảnh khoe dáng đầy nóng bỏng và gợi cảm. Cụ thể, cô nàng đã diện trang phục với chiếc áo ren hai dây màu đen, khoe khéo thân hình thon gọn, nổi bật là vòng một đẫy đà và nở nang của mình. Cô nàng chia sẻ với trạng thái đầy hứng khởi: "Đầu tuần tràn đầy niềm vui và Ngọc muốn lan tỏa năng lượng này đến với tất cả".