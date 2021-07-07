Thảo Trang 'xấu lạ' nay đã hết xấu, khoe body 'bốc lửa' ở tuổi U40

Dù đã bước sang U40, nữ ca sĩ Thảo trang vẫn khiến người ta phải trầm trồ và ghen tị bởi sắc vóc đẫy đà và nở nang của mình.
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Thảo Trang sinh năm 1987, cô nàng từng được biết đến thông qua cuộc thi tranh tài ca hát là Vietnam Idol. Không chỉ sở hữu một giọng ca đầy nội lực, nữ ca sĩ còn gây ấn tượng với công chúng bởi vẻ đẹp được xem là "xấu lạ". Song, cô nàng vẫn luôn tự tin thể hiện bản thân trên sân khấu, luôn được giới chuyên môn đánh giá cao và khán giả yêu mến tài năng vượt trội này.
Khác với những nữ ca sĩ trong ngành, cô nàng luôn biết cách khiến mình nổi bật với làn da bánh mật khỏe khoắn, vóc dáng đẫy đà và số đo ba vòng nóng bỏng. Mặc dù không sở hữu chiều cao lý tưởng, nhưng gu thẩm mỹ cá tính, độc đáo nên nữ ca sĩ đã tạo nên một hình tượng riêng biệt và ghi dấu trong lòng khán giả.
Mới đây, trong thời gian nghỉ dịch tại nhà, nữ ca sĩ gốc Quảng Trị thường xuyên dành thời gian để tập luyện để "nâng cấp" dáng vóc của mình và nâng cao sức khỏe. Mới đây, trên trang cá nhân, cô nàng đã khoe đoạn video tập gym với bài tập nâng tạ: "Có gì khoe nấy", khiến ai nấy đều đứng hình.
Sau khi đoạn video được đăng tải, hội chị em ai nấy đều cảm thán hết nấc bởi thân hình "chuẩn không cần chỉnh", đặc biệt là vòng ba căng tràn nhựa sống của cô. Điển hình như: "Body mlem quá", "Mê quá luôn, thèm kinh khủng", "Nức nở quá"... Đáp lại những lời bình luận, cô nàng ông đùa rằng "Xong dịch đi thi thể hình đây...".
Trong suốt con đường nghệ thuật của mình, nữ ca sĩ 8x luôn gắn liền với phong cách cá tính, mạnh mẽ pha trộn vẻ gợi cảm và quyến rũ. Với vẻ đẹp "độc lạ" và giọng hát trời ban, cô nàng luôn hết mình vì đam mê ca hát và nhận được sự yêu mến từ khán giả trong suốt thời gian qua.