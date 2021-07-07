Thảo Trang 'xấu lạ' nay đã hết xấu, khoe body 'bốc lửa' ở tuổi U40

Thảo Trang sinh năm 1987, cô nàng từng được biết đến thông qua cuộc thi tranh tài ca hát là Vietnam Idol. Không chỉ sở hữu một giọng ca đầy nội lực, nữ ca sĩ còn gây ấn tượng với công chúng bởi vẻ đẹp được xem là "xấu lạ". Song, cô nàng vẫn luôn tự tin thể hiện bản thân trên sân khấu, luôn được giới chuyên môn đánh giá cao và khán giả yêu mến tài năng vượt trội này.

Khác với những nữ ca sĩ trong ngành, cô nàng luôn biết cách khiến mình nổi bật với làn da bánh mật khỏe khoắn, vóc dáng đẫy đà và số đo ba vòng nóng bỏng. Mặc dù không sở hữu chiều cao lý tưởng, nhưng gu thẩm mỹ cá tính, độc đáo nên nữ ca sĩ đã tạo nên một hình tượng riêng biệt và ghi dấu trong lòng khán giả.