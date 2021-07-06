Xuân Lan vạch rõ 'từng chân tơ kẻ tóc' về các khoản tiền kêu gọi quyên góp sau những ồn ào về chuyện nghệ sĩ làm từ thiện

Xuân Lan công khai rất minh bạch, rõ ràng trong các khoản tiền kêu gọi ủng hộ từ thiện cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 & 2.

Thời gian qua, các nghệ sĩ liên tục vướng vào lùm xùm không minh bạch khi kê khai tiền quyên góp ủng hộ từ thiện. Có lẽ rút kinh nghiệm từ những ồn ào trước nên lần kêu gọi từ thiện quyên góp mới đây, siêu mẫu Xuân Lan đã công khai số tiền ủng hộ một cách rất minh bạch, rõ ràng. Kèm theo bài viết là các video, hình ảnh minh chứng cho các khoản tiền nữ siêu mẫu nhận quyên góp từ mọi người và chính cô cũng đích thân đại diện cho các mạnh thường quân đã đóng góp để đi trao quà đến các bệnh viện. Bài đăng công khai khoản tiền Xuân Lan nhận ủng hộ từ mọi người và ghi rõ các khoản đã chi vào những việc nào - Ảnh: Chụp màn hình

Siêu mẫu Xuân Lan cùng Đại Nghĩa đồng hành trong chuyến từ thiện - Ảnh: FBNV Suốt các chuyến từ thiện, Xuân Lan đều ghi hình lại để công khai rõ ràng nguồn chi gửi đến khán giả - Ảnh: Chụp màn hình Ngay dưới bài viết, nhiều khán giả đã để lại bình luận bày tỏ sự cảm kích về việc làm nhân ái của Xuân Lan cùng những người cộng sự. Bên cạnh đó, nữ siêu mẫu cũng tiếp tục cập nhật các khoản tiền vừa mới nhận được để mọi người yên tâm về số tiền mình đã quyên góp từ thiện.

Xuân Lan liên tục cập nhật số tiền quyên góp dưới bình luận bài biết và mọi người gửi nhiều lời cảm kích về việc làm của cô - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, ngày 30/6, Xuân Lan cùng với Đại Nghĩa và các cộng sự đã kêu gọi quyên góp ủng hộ để mua sữa, bánh và nhu yếu phẩm cho các bé bệnh nhi khó khăn mùa dịch trong Bệnh Viện Nhi Đồng 1,2 TPHCM. Và chỉ sau 3 ngày kêu gọi, Xuân Lan đã công khai nhận được số tiền 87.050.000vnđ cho các bé bệnh nhi tại BV Nhi Đồng 1,2. Bài đăng kêu gọi quyên góp của Xuân Lan - Ảnh: Chụp màn hình

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