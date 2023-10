Nhiều fan cũng đã tràn vào trang cá nhân của nữ siêu mẫu tỏ vẻ hoang mang: “Đổi xe đi chị ơi cho đổi phong thủy”, “Công nhận nguy hiểm thật, cũng gặp mấy lần ở chỗ đổ xăng”, “Nên gắn camera trước và sau, có gì gọi 113 vì những người chặn đầu xe như thế là theo dõi lâu rồi”.

Tình trạng dàn cảnh cướp xe thường xảy ra ở những đoạn đường vắng và mục tiêu đa số là phụ nữ. Việc Xuân Lan chia sẻ câu chuyện lên trang cá nhân khiến cộng đồng mạng cảnh giác và có thêm kinh nghiệm khi lưu thông trên đường.

Xuân Lan là siêu mẫu đình đám thập niên 2000, cô từng tham gia bộ phim Những cô gái chân dài và là vedette trên nhiều sàn diễn. Năm 2020 cô tái hôn ở tuổi 42 với một đạo diễn, nhà sản xuất hơn cô 3 tuổi. Hiện Xuân Lan đang làm MC cho chương trình Chuyện ngại nói trên Youtube nhận được khá nhiều ủng hộ từ cư dân mạng.

Nội dung nguyên văn chia sẻ của Siêu mẫu Xuân Lan trên trang cá nhân: “Lần thứ hai bị dàn cảnh kiếm chuyện trên tuyến đường quận 7. Lần đầu là có chở bé Thỏ trên xe chạy trên đường Nguyễn Thị Thập. Một người đàn ông có vẻ hung tợn lên đập xe chặn đầu xe với lý do mình ép xe ông đấy. Mình dừng xe lại, bấm kiếng hơi xuống để hỏi thì ổng đập cửa xe đòi mở cửa xuống xe nói chuyện. Mình nhìn xung quanh thấy rất nhiều người tình nghi. Sau đó mình bình tĩnh ra dấu nhờ dân gọi công an thì nhóm đó bỏ đi sau khi đập cửa xe dữ dội và dằn mặt mình. Lần 2 là trưa nay, vừa qua cầu Him Lam xuống khu Trung Sơn để qua cầu Kênh Xáng về Dương Bá Trạc thì cũng có người đàn ông hung tợn mặc áo xanh dương tạt đầu xe chửi và chỉ trỏ vào mình kiểu hằn học. Sau đó ông này gọi cho ai đó, rồi vòng vòng chạy theo xe mình tầm 2 cây số. Cứ quay ngược quay xuôi và chạy theo xe mình. Khi mình chạy về điểm dừng thì có sự trợ giúp của người nhà cùng dân phòng( mình gọi điện thoại trước nhờ giúp lúc phát hiện bị bám theo) thì người đàn ông này đảo xe lại lần nữa. Khi mọi người chặn kêu ông này lại thì ổng rồ ga vọt mất. Mọi người cẩn thận với mấy vụ dàn cảnh này nha. Bình tĩnh kêu gọi trợ giúp hoặc chạy thẳng vào đồn công an nào gần đó chứ tuyệt đối không xuống xe. Nhất là khi lái xe 1 mình. Nhắc lại là hôm nay đường vắng và mình chạy rất chậm, không lấn đường và luôn có tín hiệu xin đường”.