Mới đây, trên trang cá nhân siêu mẫu Xuân Lan đã chia sẻ một dòng trạng thái khá dài về việc bị người lạ mặt dàn cảnh chặn đầu xe khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.
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Theo như Xuân Lan chia sẻ trên trang cá nhân thì đây là lần thứ hai cô bị dàn cảnh khi lưu thông trên tuyến đường ở quận 7. Lần đầu tiên cô bị một người chặn đầu xe với lý do ép xe ông ấy. Tuy nhiên sau đó cô may mắn không gặp rủi ro nhờ sự trợ giúp kịp thời của công an và dân phòng. Có lẽ quá bức xúc khi tình trạng trên lại tái diễn nên lần này cô đã quyết định lên tiếng trên trang cá nhân để mọi người cảnh giác.
Trưa ngày 3/6 khi lưu thông từ khu Trung Sơn về đường Dương Bá Trạc cô lại tiếp tục bị một người đàn ông tạt đầu xe và gây chuyện. Có lẽ rút kinh nghiệm từ lần đầu bị dàn cảnh nên nữ siêu mẫu nhanh chóng tìm cách “cầu cứu” các anh dân phòng. Mọi người khi nghe câu chuyện trên cũng được một phen hú vía. Tuy nhiên chính nhờ cách cư xử dứt khoát và thông minh mà nữ siêu mẫu đã tránh được tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
Bên cạnh đó cô cũng đưa ra lời khuyên cho những bạn nữ điều khiển ô tô một mình khi gặp trường hợp nguy hiểm: “Mọi người cẩn thận với mấy vụ dàn cảnh này nha. Bình tĩnh kêu gọi trợ giúp hoặc chạy thẳng vào đồn công an nào gần đó chứ tuyệt đối không xuống xe. Nhất là khi lái xe 1 mình. Nhắc lại là hôm nay đường vắng và mình chạy rất chậm, không lấn đường và luôn có tín hiệu xin đường”.
Ngay lập tức các nhân vật nổi tiếng đã vào hỏi thăm tình hình và lo lắng cho Xuân Lan trong đó có Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Anh tỏ ra bất ngờ với comment: “Kinh hoàng!”. Ca sĩ Vũ Hà cũng đưa ra đề nghị: “Lần sau nhớ livestream luôn nha em, quay mặt của tên đó vào”.
Nhiều fan cũng đã tràn vào trang cá nhân của nữ siêu mẫu tỏ vẻ hoang mang: “Đổi xe đi chị ơi cho đổi phong thủy”, “Công nhận nguy hiểm thật, cũng gặp mấy lần ở chỗ đổ xăng”, “Nên gắn camera trước và sau, có gì gọi 113 vì những người chặn đầu xe như thế là theo dõi lâu rồi”.
Tình trạng dàn cảnh cướp xe thường xảy ra ở những đoạn đường vắng và mục tiêu đa số là phụ nữ. Việc Xuân Lan chia sẻ câu chuyện lên trang cá nhân khiến cộng đồng mạng cảnh giác và có thêm kinh nghiệm khi lưu thông trên đường.
Xuân Lan là siêu mẫu đình đám thập niên 2000, cô từng tham gia bộ phim Những cô gái chân dài và là vedette trên nhiều sàn diễn. Năm 2020 cô tái hôn ở tuổi 42 với một đạo diễn, nhà sản xuất hơn cô 3 tuổi. Hiện Xuân Lan đang làm MC cho chương trình Chuyện ngại nói trên Youtube nhận được khá nhiều ủng hộ từ cư dân mạng.
Nội dung nguyên văn chia sẻ của Siêu mẫu Xuân Lan trên trang cá nhân: “Lần thứ hai bị dàn cảnh kiếm chuyện trên tuyến đường quận 7. Lần đầu là có chở bé Thỏ trên xe chạy trên đường Nguyễn Thị Thập. Một người đàn ông có vẻ hung tợn lên đập xe chặn đầu xe với lý do mình ép xe ông đấy. Mình dừng xe lại, bấm kiếng hơi xuống để hỏi thì ổng đập cửa xe đòi mở cửa xuống xe nói chuyện. Mình nhìn xung quanh thấy rất nhiều người tình nghi. Sau đó mình bình tĩnh ra dấu nhờ dân gọi công an thì nhóm đó bỏ đi sau khi đập cửa xe dữ dội và dằn mặt mình. Lần 2 là trưa nay, vừa qua cầu Him Lam xuống khu Trung Sơn để qua cầu Kênh Xáng về Dương Bá Trạc thì cũng có người đàn ông hung tợn mặc áo xanh dương tạt đầu xe chửi và chỉ trỏ vào mình kiểu hằn học. Sau đó ông này gọi cho ai đó, rồi vòng vòng chạy theo xe mình tầm 2 cây số. Cứ quay ngược quay xuôi và chạy theo xe mình. Khi mình chạy về điểm dừng thì có sự trợ giúp của người nhà cùng dân phòng( mình gọi điện thoại trước nhờ giúp lúc phát hiện bị bám theo) thì người đàn ông này đảo xe lại lần nữa. Khi mọi người chặn kêu ông này lại thì ổng rồ ga vọt mất. Mọi người cẩn thận với mấy vụ dàn cảnh này nha. Bình tĩnh kêu gọi trợ giúp hoặc chạy thẳng vào đồn công an nào gần đó chứ tuyệt đối không xuống xe. Nhất là khi lái xe 1 mình. Nhắc lại là hôm nay đường vắng và mình chạy rất chậm, không lấn đường và luôn có tín hiệu xin đường”.