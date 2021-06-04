Trưa ngày 3/6 khi lưu thông từ khu Trung Sơn về đường Dương Bá Trạc cô lại tiếp tục bị một người đàn ông tạt đầu xe và gây chuyện. Có lẽ rút kinh nghiệm từ lần đầu bị dàn cảnh nên nữ siêu mẫu nhanh chóng tìm cách “cầu cứu” các anh dân phòng. Mọi người khi nghe câu chuyện trên cũng được một phen hú vía. Tuy nhiên chính nhờ cách cư xử dứt khoát và thông minh mà nữ siêu mẫu đã tránh được tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Theo như Xuân Lan chia sẻ trên trang cá nhân thì đây là lần thứ hai cô bị dàn cảnh khi lưu thông trên tuyến đường ở quận 7. Lần đầu tiên cô bị một người chặn đầu xe với lý do ép xe ông ấy. Tuy nhiên sau đó cô may mắn không gặp rủi ro nhờ sự trợ giúp kịp thời của công an và dân phòng. Có lẽ quá bức xúc khi tình trạng trên lại tái diễn nên lần này cô đã quyết định lên tiếng trên trang cá nhân để mọi người cảnh giác.

Ngay lập tức các nhân vật nổi tiếng đã vào hỏi thăm tình hình và lo lắng cho Xuân Lan trong đó có Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Anh tỏ ra bất ngờ với comment: “Kinh hoàng!”. Ca sĩ Vũ Hà cũng đưa ra đề nghị: “Lần sau nhớ livestream luôn nha em, quay mặt của tên đó vào”.

Bên cạnh đó cô cũng đưa ra lời khuyên cho những bạn nữ điều khiển ô tô một mình khi gặp trường hợp nguy hiểm: “Mọi người cẩn thận với mấy vụ dàn cảnh này nha. Bình tĩnh kêu gọi trợ giúp hoặc chạy thẳng vào đồn công an nào gần đó chứ tuyệt đối không xuống xe. Nhất là khi lái xe 1 mình. Nhắc lại là hôm nay đường vắng và mình chạy rất chậm, không lấn đường và luôn có tín hiệu xin đường”.

NTK Đỗ Mạnh Cường và Ca sĩ Vũ Hà nhanh chóng vào comment dưới bài đăng của Xuân Lan - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều fan cũng đã tràn vào trang cá nhân của nữ siêu mẫu tỏ vẻ hoang mang: “Đổi xe đi chị ơi cho đổi phong thủy”, “Công nhận nguy hiểm thật, cũng gặp mấy lần ở chỗ đổ xăng”, “Nên gắn camera trước và sau, có gì gọi 113 vì những người chặn đầu xe như thế là theo dõi lâu rồi”.

Nhiều người hâm mộ tỏ ra lo lắng dưới bài đăng của nữ siêu mẫu - Ảnh: Chụp màn hình

Tình trạng dàn cảnh cướp xe thường xảy ra ở những đoạn đường vắng và mục tiêu đa số là phụ nữ. Việc Xuân Lan chia sẻ câu chuyện lên trang cá nhân khiến cộng đồng mạng cảnh giác và có thêm kinh nghiệm khi lưu thông trên đường.

Siêu mẫu Xuân Lan tái hôn năm 2020 với một đạo diễn, nhà sản xuất hơn cô 3 tuổi - Ảnh: FB

Xuân Lan là siêu mẫu đình đám thập niên 2000, cô từng tham gia bộ phim Những cô gái chân dài và là vedette trên nhiều sàn diễn. Năm 2020 cô tái hôn ở tuổi 42 với một đạo diễn, nhà sản xuất hơn cô 3 tuổi. Hiện Xuân Lan đang làm MC cho chương trình Chuyện ngại nói trên Youtube nhận được khá nhiều ủng hộ từ cư dân mạng.