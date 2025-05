Các quyết định khởi tố đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. Trong đó bị can Tuyết đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên được cho tại ngoại. Còn Long và Tính hiện cũng đã được bảo lãnh, tại ngoại.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tối 9/5, Công an tỉnh Bình Phước xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Hoàng Long (32 tuổi), Lại Thị Tuyết (35 tuổi) và Lại Chí Tính (24 tuổi, cùng ngụ thành phố Đồng Xoài) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Qua truy xét, lực lượng chức năng xác định chủ các tài khoản này của hai chị em Tuyết và Tính. Ngoài livestream bán hàng, hai chị em còn chạy quảng cáo và bán được số lượng hàng rất lớn. Do đó, Công an tỉnh Bình Phước đã xác lập chuyên án để triệt phá.

Theo điều tra, đầu năm 2024 Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Phước phát hiện một số tài khoản mạng xã hội rao bán nước hoa số lượng lớn có dấu hiệu giả nguồn gốc, xuất xứ.

Hai chị em ruột ở Bình Phước sản xuất nước hoa giả, bán ra thị trường thu lợi bất chính cả chục tỉ đồng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, tại cơ quan công an, Tuyết, Long và Tính khai nhận các hóa chất, nguyên liệu, tem nhãn, vỏ hộp nước hoa… đều được mua trên mạng xã hội, về lưu giữ trong các kho hàng. Long chịu trách nhiệm pha chế nước hoa thủ công bằng cách cho các loại hóa chất, nguyên liệu... vào nồi kim loại lớn, sau đó dùng máy đánh trứng khuấy đều.

Dung dịch sau khi pha trộn được đổ vào các chai kim loại hoặc can nhựa để chứa và sang chiết lại vào chai có dung tích từ 10 - 50 ml. Sau đó dán nhãn mác lên thân chai và đóng hộp có in giả xuất xứ "Made in U.A.E", đem bán ra thị trường qua việc livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử.

Từ can lớn, nước hoa giả được sang chiết vào các chai nhỏ, sau đó dán nhãn, đóng hộp và rao bán trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo cơ quan công an, chỉ tính từ tháng 1.2023 đến khi vụ án được triệt phá, Long, Tuyết và Tính đã bán ra thị trường số lượng nước hoa rất lớn, tổng trị giá khoảng 50 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 10 tỉ đồng.

Ngày 23/9/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can Tuyết, Long và Tính về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả". Do Tuyết đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng, nên được tại ngoại. Long và Tính hiện cũng đã được bảo lãnh, tại ngoại.



Nước hoa giả được sản xuất bằng cách pha chế các loại hóa chất trong nồi kim loại và dùng máy đánh trứng để khuấy đều - Ảnh: Báo Thanh Niên

Ngày 5/5/2025, đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 cá nhân và giấy khen (của Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước) cho 1 tập thể và 7 cá nhân trong chuyên án nêu trên. Đây là chuyên án đấu tranh về sản xuất, buôn bán hàng giả lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Bình Phước được triệt phá.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đã triệt phá vụ buôn bán nước hoa giả lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Vụ sản xuất nước hoa giả nói trên hiện được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra, làm rõ.