Theo thông tin từ báo Dân trí, qua khai thác bệnh sử từ lời kể của người nhà, do thời tiết nắng nóng và mất điện trưa cùng ngày, gia đình đã dùng máy phát điện đặt trong nhà để vận hành máy lạnh. Mẹ của hai bé H. T. Đ (8 tuổi) và bé V. T. N. M (6 tuổi) tỉnh giấc vì ngửi thấy mùi xăng nồng nặc và cảm thấy khó thở. Khi cố gắng gọi hai con dậy thì phát hiện cả hai bé lơ mơ, gọi không tỉnh, thở mệt và nôn ói, lập tức đưa đi cấp cứu.

Sau khoảng 2 giờ điều trị tích cực, sức khỏe hai bé cải thiện rõ rệt: tỉnh táo hơn, ăn uống được và chỉ số hô hấp ổn định. Cùng lúc đó, mẹ của các bé cũng bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau đầu và nôn ói, được cấp cứu và theo dõi tại bệnh viện. Sau 5 ngày điều trị, cả ba mẹ con đều phục hồi và xuất viện.

Bác sĩ thăm khám và điều trị cho 2 bệnh nhi - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, để phòng tránh ngộ độc khí CO, việc đảm bảo môi trường sống an toàn là điều vô cùng quan trọng. Khi sử dụng máy phát điện, hãy luôn đặt thiết bị ở nơi thông thoáng, cách xa cửa ra vào và cửa sổ ít nhất 6 mét. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng máy để đảm bảo hoạt động ổn định, không xảy ra sự cố. Bên cạnh đó, việc lắp đặt các thiết bị báo cháy và báo khí CO là một biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Đối với các thiết bị đốt cháy nhiên liệu khác như bếp gas, lò sưởi, cần đảm bảo chúng được lắp đặt đúng cách và thông gió tốt. Ngoài ra, việc trồng cây xanh cũng góp phần làm sạch không khí và giảm thiểu nguy cơ ngộ độc.