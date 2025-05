Quả bơ và quả xoài: Cả hai đều có lượng calo tương đương, loại nào bổ dưỡng hơn?

Nếu chúng ta xem xét các điểm nổi bật về dinh dưỡng của quả bơ, nó rất giàu chất béo lành mạnh, là chất béo không bão hòa đơn (đặc biệt là axit oleic) và rất tốt cho sức khỏe tim mạch và chức năng não. Và mỗi cốc bơ cung cấp khoảng 10 g chất xơ, rất tốt cho tiêu hóa và tạo cảm giác no. Nó cũng giàu vitamin K, E, C, B5, B6 và folate. Khi nói đến chất chống oxy hóa, nó chứa lutein và zeaxanthin, rất tốt cho sức khỏe của mắt. Và nó hầu như không chứa đường.

Nghiên cứu nói gì

Xoài, thường được ca ngợi là "vua của các loại trái cây", mang lại vô số lợi ích cho sức khỏe vượt xa hương vị thơm ngon của chúng. Theo một nghiên cứu của National Library of Medicine, xoài có đặc tính chống tiểu đường, chống oxy hóa, chống vi-rút, trợ tim, hạ huyết áp, chống viêm. Nhiều tác dụng khác nhau như kháng khuẩn, chống nấm, diệt giun sán, chống ký sinh trùng, chống khối u, chống HIV, chống tiêu xương, chống co thắt, hạ sốt, chống tiêu chảy, chống dị ứng, điều hòa miễn dịch, hạ lipid máu, kháng khuẩn, bảo vệ gan, bảo vệ dạ dày.

Những tác dụng này là do hàm lượng chất xơ cao trong loại quả này và sự hiện diện của các hợp chất hoạt tính sinh học như mangiferin. Người ta cũng nói rằng xoài chứa chất xơ trong chế độ ăn uống và các enzyme tiêu hóa hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường sức khỏe đường ruột. Hàm lượng chất xơ giúp ngăn ngừa táo bón, trong khi các enzyme như amylase hỗ trợ phân hủy carbohydrate phức tạp, tạo điều kiện cho quá trình tiêu hóa diễn ra suôn sẻ hơn. Và hàm lượng vitamin C cao trong xoài đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ thống miễn dịch.

Mặt khác, một báo cáo của Journal of the American Heart Association, ăn hai khẩu phần bơ mỗi tuần có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Nghiên cứu kéo dài 30 năm và có sự tham gia của 110.000 người tham gia đã phát hiện ra rằng tiêu thụ ít nhất hai khẩu phần bơ mỗi tuần có liên quan đến việc giảm 16% nguy cơ mắc bệnh tim mạch và giảm 21% nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành. Thay thế một nửa khẩu phần mỗi ngày các nguồn chất béo bão hòa như bơ hoặc thịt chế biến bằng bơ cũng mang lại những lợi ích tương tự.

Một nghiên cứu và đánh giá có hệ thống khác của Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics nêu rằng việc tiêu thụ bơ có thể dẫn đến việc giảm tổng lượng cholesterol và mức cholesterol LDL, đặc biệt là ở những người bị tăng cholesterol máu.

Loại nào bổ dưỡng hơn?

Quả bơ được coi là giàu dinh dưỡng vì nó chứa chất béo lành mạnh, nhiều chất xơ, ít đường và hàm lượng khoáng chất thiết yếu. Nhưng xoài là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, giúp tăng cường khả năng miễn dịch và cung cấp năng lượng nhanh chóng khi tiêu thụ ở mức độ vừa phải.