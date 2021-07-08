Học trò 'Long đẹp trai' khấy đảo MXH với gương mặt ngây thơ tỷ lệ nghịch với thân hình chuẩn đẹp 'ngút ngàn'

Quyên Qui sinh năm 1998, hiện đang theo đuổi con đường nghệ thuật với vai trò là một nữ diễn viên ở các mảng phim điện ảnh, phim sitcom... Không những sở hữu gương mặt thơ ngây, đáng yêu mà cô nàng còn có một thân hình "đồng hồ cát" chuẩn đẹp và nóng bỏng, khiến nhiều người không thể rời mắt ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Cô nàng thường xuyên khoe vòng eo "con kiến", săn chắc, nổi bật với vòng một và vòng ba đẫy đà và căng tròn trên trang cá nhân của mình. Đồng thời, dân tình còn ấn tượng với phong cách thời trang cá tính và tôn dáng với áo ngắn, bikini hay mặc nội y gợi cảm. Với một nghệ sĩ, việc duy trì hình thể là điều vô cùng cần thiết và quan trọng.