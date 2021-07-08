Học trò 'Long đẹp trai' khấy đảo MXH với gương mặt ngây thơ tỷ lệ nghịch với thân hình chuẩn đẹp 'ngút ngàn'

Sao Việt 08/07/2021 06:57

Vốn sở hữu gương mặt ngây thơ, đáng yêu, cô nàng Quyên Qui gây "choáng ngợp" với thân hình "đồng hồ cát" nóng bỏng và phong cách thời trang gợi cảm.

Quyên Qui sinh năm 1998, hiện đang theo đuổi con đường nghệ thuật với vai trò là một nữ diễn viên ở các mảng phim điện ảnh, phim sitcom... Không những sở hữu gương mặt thơ ngây, đáng yêu mà cô nàng còn có một thân hình "đồng hồ cát" chuẩn đẹp và nóng bỏng, khiến nhiều người không thể rời mắt ngay từ ánh nhìn đầu tiên. 

Cô nàng thường xuyên khoe vòng eo "con kiến", săn chắc, nổi bật với vòng một và vòng ba đẫy đà và căng tròn trên trang cá nhân của mình. Đồng thời, dân tình còn ấn tượng với phong cách thời trang cá tính và tôn dáng với áo ngắn, bikini hay mặc nội y gợi cảm. Với một nghệ sĩ, việc duy trì hình thể là điều vô cùng cần thiết và quan trọng.

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Quyên Qui hiện là nữ diễn viên đầy tiềm năng - Ảnh: IGNV
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Ngoài gương mặt thơ ngây mà cô nàng còn có một thân hình 'đồng hồ cát' chuẩn đẹp  - Ảnh: IGNV
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Hình thể 'mướt mắt' của cô nàng khiến nhiều người trầm trồ - Ảnh: IGNV
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Người đẹp thường xuyên khoe thân hình 'bốc lửa' trên trang cá nhân - Ảnh: IGNV

Trước khi gia nhập ngành giải trí, người đẹp 9x từng tâm sự về khoảng thời gian từng trải qua bất ổn tâm lý và bị trầm cảm. Song, nhận thấy tài năng và kĩ năng diễn xuất tiềm ẩn, cô nàng được nam diễn viên hài Long đẹp trai nhận làm học trò, giúp cô trau dồi và phát triển tài năng của mình.

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Phong cách thời trang cá tính, trẻ trung cũng hút hồn khá nhiều bạn trẻ - Ảnh: IGNV
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Thân hình gợi cảm với vòng eo săn chắc được cô phô diễn qua trang phục thường ngày - Ảnh: IGNV
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Dù gương mặt thơ ngây nhưng gái 9x sở hữu hình thể quyến rũ - Ảnh: IGNV

Sở hữu những tố chất hài hước, tràn đầy năng lượng, cô nàng đang dần khẳng định khả năng của mình trong lĩnh vực nghệ thuật. Hiện nay, cô thường góp mặt trong những bộ phim hài ngắn trên Youtube, gần gũi tương tác với người hâm mộ trên mạng xã hội Instagram và một số hoạt động chụp ảnh, quảng cáo cho các thương hiệu thời trang.

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