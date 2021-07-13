Những đường cong cơ thể "bốc lửa" của Hoa hậu Kỳ Duyên luôn nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ công chúng.
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Nguyễn Cao Kỳ Duyên được chú ý sau khi người đẹp xuất sắc đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vào năm 2014. Tuy nhiên, nàng hậu từng có một khoảng thời gian bị công chúng "quay lưng" sau hàng loạt lùm xùm mà cô gây ra. Sau đó, cô nàng có cuộc sống kín đáo hơn và bắt đầu trở lại với một hình ảnh hoàn toàn mới.
Nhan sắc lẫn phong cách thời trang "thăng hạng, cũng như tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội, người đẹp đã lấy lại được thiện cảm từ khán giả. Đồng thời, người đẹp sinh năm 1996 này được chọn làm gương mặt đại diện trong những sự kiện quan trọng của tập đoàn Trung Nguyên. Hơn 2 năm qua, cô nàng luôn đồng hành rất nhiều sự kiện lớn nhỏ và được siêu xe của ông Đặng Lê Nguyên Vũ đưa đón.
Không chỉ sở hữu một gương mặt đẹp sắc sảo, người đẹp 9x này còn có một dáng vóc chuẩn đẹp với số đo ba vòng "chuẩn không cần chỉnh" và đầy bắt mắt. Ngoài ra, cô nàng còn có gu thời trang hiện đại, thời thượng, cũng như các món phụ kiện đi kèm hàng hiệu cực đắt đỏ.
Trong thời gian ở nhà giữa những ngày dịch, người đẹp vẫn duy trì việc tập luyện, vừa để nâng cao sức khoẻ, vừa giữ cơ thể luôn săn chắc và cuốn hút. Song song đó, cô nàng thực hiện chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, tăng cường bổ sung protein và canxi.
Ngoài vai trò là vedette hàng đầu trong các chương trình thời trang uy tín, Kỳ Duyên đang sở hữu khối tài sản "khủng". Đồng thời, đây cũng là một trong những nàng hậu chăm chỉ và tích cực với các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện dành cho xã hội.