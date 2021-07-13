Nguyễn Cao Kỳ Duyên được chú ý sau khi người đẹp xuất sắc đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vào năm 2014. Tuy nhiên, nàng hậu từng có một khoảng thời gian bị công chúng "quay lưng" sau hàng loạt lùm xùm mà cô gây ra. Sau đó, cô nàng có cuộc sống kín đáo hơn và bắt đầu trở lại với một hình ảnh hoàn toàn mới.

Nhan sắc lẫn phong cách thời trang "thăng hạng, cũng như tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội, người đẹp đã lấy lại được thiện cảm từ khán giả. Đồng thời, người đẹp sinh năm 1996 này được chọn làm gương mặt đại diện trong những sự kiện quan trọng của tập đoàn Trung Nguyên. Hơn 2 năm qua, cô nàng luôn đồng hành rất nhiều sự kiện lớn nhỏ và được siêu xe của ông Đặng Lê Nguyên Vũ đưa đón.