Hoa hậu từng được TGĐ Tập đoàn Trung Nguyên đón đưa 'lột xác' khoe dáng 'bốc lửa' qua ống kính

Sao Việt 13/07/2021 06:00

Những đường cong cơ thể "bốc lửa" của Hoa hậu Kỳ Duyên luôn nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ công chúng.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên được chú ý sau khi người đẹp xuất sắc đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vào năm 2014. Tuy nhiên, nàng hậu từng có một khoảng thời gian bị công chúng "quay lưng" sau hàng loạt lùm xùm mà cô gây ra. Sau đó, cô nàng có cuộc sống kín đáo hơn và bắt đầu trở lại với một hình ảnh hoàn toàn mới.

Nhan sắc lẫn phong cách thời trang "thăng hạng, cũng như tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội, người đẹp đã lấy lại được thiện cảm từ khán giả. Đồng thời, người đẹp sinh năm 1996 này được chọn làm gương mặt đại diện trong những sự kiện quan trọng của tập đoàn Trung Nguyên. Hơn 2 năm qua, cô nàng luôn đồng hành rất nhiều sự kiện lớn nhỏ và được siêu xe của ông Đặng Lê Nguyên Vũ đưa đón.

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Nguyễn Cao Kỳ Duyên bắt đầu 'lột các' và thay đổi một hình tượng hoàn toàn mới mẻ - Ảnh: FBNV

Không chỉ sở hữu một gương mặt đẹp sắc sảo, người đẹp 9x này còn có một dáng vóc chuẩn đẹp với số đo ba vòng "chuẩn không cần chỉnh" và đầy bắt mắt. Ngoài ra, cô nàng còn có gu thời trang hiện đại, thời thượng, cũng như các món phụ kiện đi kèm hàng hiệu cực đắt đỏ.

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Phong cách thời trang gợi cảm và quyến rũ của người đẹp 9x luôn khiến người hâm mộ 'nghẹt thở' - Ảnh: FBNV
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Gu thời trang thời thượng với những bộ trang phục và món đồ hiệu đắt đỏ - Ảnh: FBNV

Trong thời gian ở nhà giữa những ngày dịch, người đẹp vẫn duy trì việc tập luyện, vừa để nâng cao sức khoẻ, vừa giữ cơ thể luôn săn chắc và cuốn hút. Song song đó, cô nàng thực hiện chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, tăng cường bổ sung protein và canxi.

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Nhiều fan trầm trồ và ngợi khen trước vóc dáng nóng bỏng của nàng hậu - Ảnh: FBNV

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Vốc lợi thế về sắc vóc chuẩn đẹp, người đẹp sinh năm 1996 tự tin diện bikini khoe dáng - Ảnh: FBNV
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Đường cong 'bốc lửa' của cô nàng khiến bao người mê tít - Ảnh: FBNV

Ngoài vai trò là vedette hàng đầu trong các chương trình thời trang uy tín, Kỳ Duyên đang sở hữu khối tài sản "khủng". Đồng thời, đây cũng là một trong những nàng hậu chăm chỉ và tích cực với các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện dành cho xã hội.

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Từ khóa:   Nguyễn Cao Kỳ Duyên hoa hậu Việt Nam thân hình gợi cảm

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