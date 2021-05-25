Đu trend 'nữ thần hoa cỏ trong bồn tắm', hoa hậu Kỳ Duyên 'phô diễn' body uốn lượn mướt mượt khiến CĐM 'mê man'

Hoa hậu Kỳ Duyên có thể được xem là người đẹp biết khai thác vẻ đẹp thể hình nhất. Gần đây, cô nàng đã khiến netizen "đứng ngồi không yên" trong bộ ảnh bán nude khoe body "mướt mát".

Mới đây trên trang cá nhân của mình, nàng hậu đã đăng tải một số hình ảnh thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Cụ thể, trong các bức ảnh cô nàng tự do thả dáng "uốn lượn" trong bồn tắm đầy hoa, khéo léo khoe lưng trần nõn nà cùng vòng 1 vô cùng gợi cảm. Mặc dù được chụp ở không gian đặc biệt là nhà tắm, nhưng các bức ảnh của cô nàng không hề phản cảm mà còn giúp Kỳ Duyên ghi điểm trong mắt fan hâm mộ nhờ việc làm mới mình, thay đổi một cách tích cực.

Bộ ảnh giúp Kỳ Duyên ghi điểm trong mắt fan hâm mộ nhờ việc làm mới mình, thay đổi một cách tích cực - Ảnh: FBNV Người đẹp sinh năm 1996 chọn phong cách trang điểm khá Tây với điểm nhấn là đôi mắt sâu hút cùng với đôi môi căng mọng quyến rũ - Ảnh: FBNV Trang phục ôm sát đặc biệt giúp cô nàng khoe trọn hình thể vàng - Ảnh: FBNV Một điều cũng khiến cư dân mạng cực kỳ chú ý chính là thần thái "sang chảnh" của cô nàng, người đẹp chọn phong cách trang điểm khá Tây với điểm nhấn là đôi mắt sâu hút cùng với đôi môi căng mọng quyến rũ. Điều này giúp cho khuôn mặt của Kỳ Duyên tự nhiên nhưng vẫn không kém phần sang trọng. Được biết, để giữ được sắc vóc như hiện tại, hoa hậu Việt Nam 2014 đã phải có chế độ ăn uống, tập luyện tương đối gắt gao. Cô thường xuyên có những bài tập eo, bắp tay để giữ gìn vóc dáng. Nàng hậu cũng thực hiện nghiêm ngặt chế độ ăn uống và chăm sóc da khoa học để vừa bảo đảm sức khoẻ, vừa giúp nhan sắc luôn giữ được nét tươi trẻ. Kỳ Duyên từng chia sẻ, dù rất bận rộn với lịch trình làm việc nhưng việc giữ gìn sắc vóc luôn được cô ưu tiên hàng đầu.

Trong một số góc ảnh đặc biệt, cô nàng khoe lấp ló vòng 1 quyến rũ - Ảnh: FBNV Ở thời điểm hiện tại sau gần 7 năm kể từ khi đăng quang, có thể thấy Kỳ Duyên ngày càng hoàn thiện bản thân trong mọi khía cạnh - Ảnh: FBNV Ở thời điểm hiện tại sau gần 7 năm kể từ khi đăng quang, có thể thấy Kỳ Duyên ngày càng hoàn thiện bản thân trong mọi khía cạnh, đặc biệt là thời trang. Từ một nàng hậu bị chê bai về gu ăn mặc thì hiện tại Kỳ Duyên được đánh giá như một fashionista đích thật. Không chỉ khẳng định phong cách và nhan sắc, cô nàng còn gây được sự chú ý mạnh mẽ khi trở thành huấn luyện viên của chương trình về nhan sắc lớn như The Look Việt Nam - Ảnh: FBNV Cô nàng thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau từ mạnh mẽ, táo bạo - Ảnh: FBNV Đôi lúc lại hóa nàng thơ trong những bức ảnh dịu dàng, trong trẻo - Ảnh: FBNV Không chỉ khẳng định phong cách và nhan sắc, cô nàng còn gây được sự chú ý mạnh mẽ khi trở thành huấn luyện viên của chương trình về nhan sắc lớn như The Look Việt Nam... Được biết, sắp tới cô nàng sẽ còn thay đổi để làm mới hình ảnh nhằm khẳng định tài năng và nhan sắc của mình với người hâm mộ.

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