Triệu Lộ Tư diện trang phục cổ trang, dân tình lầm tưởng là 'váy ngủ' chỉ vì lý do này

Triệu Lộ Tư đã chia sẻ những bức ảnh nhân ngày đóng máy bộ phim "Tinh hán xán lạn".
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Mới đây, Triệu Lộ Tư đã chia sẻ những hình ảnh trên trường quay "Tinh hán xán lạn". Nữ diễn viên chụp riêng loạt ảnh mặc váy áo cổ trang khá mỏng manh. Tuy nhiên, chẳng biết do cách chải tóc, trang điểm có vấn đề hay sao mà cô nhìn "kém nổi bật" hơn hẳn mọi người.
So với thời đóng "Trần Thiên Thiên trong lời đồn", Triệu Lộ Tư "ép cân" và gầy hơn. Thậm chí, phần cổ và xương quai xanh của cô nàng hiện rõ trước ống kính. Chính vì vóc dáng trông nhỏ bé, nữ diễn viên 9x diện trang phục cổ trang trông như khoác lên người váy ngủ vậy.
Song, có một số ý kiến cho rằng đây là lớp lót phía trong trang phục, bên ngoài Triệu Lộ Tư còn mặc thêm vài lớp áo nào đó. Chỉ là đến lúc chụp ảnh, Triệu Lộ Tư đã cởi áo ra bớt nên trông mới giống đồ ngủ.
Được biết, bộ phim cổ trang "Tinh hán xán lạn" là dự án đánh dấu việc Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi từ quan hệ "em vợ - anh rể" chuyển sang làm người yêu. Trước đây, cả hai từng hợp tác chung trong bộ phim "Trường Ca Hành".
Trong bộ phim sắp tới đây, Ngô Lỗi đóng vai Lăng Bất Nghi còn Triệu Lộ Tư hóa thân thành Trình Thiếu Thương. Trình Thiếu Thương là cô gái xa cha mẹ từ nhỏ, nàng lớn lên với sự che chở bảo bọc từ bà nội. Thẩm nương của Trình Thiếu Thương vì ghen ghét nàng mà liên tục bày mưu tính kế, quyết biến Thiếu Thương trở thành một phế nhân. Để giữ mạng sống, Trình Thiếu Thương phải giả vờ hư hỏng nhưng thực chất nàng luôn chăm chỉ học hành, đồng thời che giấu tài năng để chờ ngày gặp lại mẹ cha.