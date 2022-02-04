Triệu Lệ Dĩnh quay clip gửi con trai dịp Tết, cách xưng hô với Phùng Thiệu Phong gây bất ngờ vô cùng

Trong đoạn clip gửi cho con trai như một món quà năm mới, Triệu Lệ Dĩnh đã vô tình để lộ cách xưng hô gây chú ý với chồng cũ Phùng Thiệu Phong.

Thời gian gần đây, Triệu Lệ Dĩnh sau khi chính thức quay trở lại showbiz sau thời gian dài vắng bóng đã vô cùng bận rộn với nhiều dự án phim và các chương trình truyền hình khác nhau. Trong khi đó, do xuất thân hào môn và không phải chịu áp lực kinh tế, Phùng Thiệu Phong trong dịp Tết này có thể dành toàn thời gian bên cạnh con trai nhỏ.

Cách xưng hô đặc biệt của Triệu Lệ Dĩnh dành cho Phung Thiệu Phong trong clip gửi cho con trai đã làm nhiều người chú ý - Ảnh: Internet

Theo một bài viết mới đây của trang BJH, trong dịp Tết Nhâm Dần này, tuy không thể đón năm mới cùng con trai nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn không hề cô đơn khi bên cạnh cô có một nhóm bạn thân. Tuy vậy, cô đã quay một clip bí mật và gửi cho con trai nhân ngày năm mới.

Nội dung của đoạn clip chỉ là những lời hỏi thăm thể hiện tình cảm bình thường của Triệu Lệ dĩnh đến con trai nhưng điều khiến mọi người chú ý đó chính là cách xưng hô của nữ diễn viên với chồng cũ. Theo đó, cô đã gọi Phùng Thiệu Phong là "Nhị Thúc" - tên nhân vật của nam diễn viên trong tác phẩm Minh Lan Truyện, cũng là tác phẩm góp phần đưa cặp đôi nên duyên vợ chồng.

Nhờ cách xưng hô đặc biệt này mà nhiều người đã cho rằng cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong vẫn còn tình cảm với nhau - Ảnh: Internet

Nhờ cách xưng hô đặc biệt này mà nhiều người đã cho rằng cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong vẫn còn tình cảm với nhau nên đã nhiệt tình "đẩy thuyền", bày tỏ mong muốn cặp đôi sẽ tái hôn trong tương lai.

Bị hỏi liệu có buồn khi trượt Tứ tiểu hoa đán sau 90, Triệu Lệ Dĩnh trả lời như 'dội nước lạnh' vào phóng viên Thời gian gần đây, phát ngôn liên quan đến bảng xếp hạng "Tứ tiểu hoa đán sau 90" của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị cư dân mạng "đào lại". Tuy nhiên, phát ngôn này của nữ diễn viên lại nhận được nhiều lời khen ngợi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-le-dinh-quay-clip-gui-con-trai-dip-tet-cach-xung-ho-voi-phung-thieu-phong-gay-bat-ngo-vo-cung-448697.html