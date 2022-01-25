Triệu Lệ Dĩnh trông thế nào khi đứng chung khung hình với các hot girl, đến mẹ ruột cũng không thể nhận ra?

Sao quốc tế 25/01/2022 17:14

Nhan sắc nhạt nhòa của Triệu Lệ Dĩnh khiến fan cứng cũng phải "ngã ngửa".

Sau ly hôn, visual của Triệu Lệ Dĩnh "lên hương" vùn vụt, cô luôn xuất hiện với thần thái rạng rỡ, trẻ trung. Thậm chí không ít người hâm mộ cho rằng, nhan sắc của nữ diễn viên thăng hạng bất ngờ khi quay về cuộc sống độc thân. Sự thay đổi của mỹ nhân họ Triệu thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. 

Mới đây, 1 chủ đề gây xôn xao trên MXH liên quan đến nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh đó chính là màn đọ sắc của cô nàng bên 2 hot girl đình đám MXH. Được biết, đây là 1 sự kiện diễn ra từ tháng 3 năm 2021, thời điểm đó nàng "Sam Sam" có giao lưu với các khách mời trong chương trình là A Thấm và A Mỹ. 

Triệu Lệ Dĩnh trông thế nào khi đứng chung khung hình với các hot girl, đến mẹ ruột cũng không thể nhận ra? - Ảnh 1

Điều đáng nói, netizen không thể nhận ra người trong ảnh chính là Triệu Lệ Dĩnh vì gương mặt khác lạ, tròn trịa, làn da bị "cà" trắng phớ, các đường nét bỗng dưng nhạt nhoà khiến nàng "Sam Sam" như biến thành con người khác. Trang Style còn cho rằng, với hình ảnh này, đến mẹ của nữ diễn viên họ Triệu cũng khó lòng nhận ra con gái ruột.

Triệu Lệ Dĩnh trông thế nào khi đứng chung khung hình với các hot girl, đến mẹ ruột cũng không thể nhận ra? - Ảnh 2

Trang Style cũng nhận định, trong trường hợp của Triệu Lệ Dĩnh, cô nàng đã bị các hot girl chỉnh ảnh một cách bất đắc dĩ. Với sự phát triển của các app chỉnh ảnh, mỗi một hot girl sẽ có 1 cách sửa ảnh khác biệt. Ai cũng "hô biến" gương mặt trở nên hoàn hảo, cũng vì thế mà nhan sắc trên ảnh khác một trời một vực so với ngoài đời.

Triệu Lệ Dĩnh trông thế nào khi đứng chung khung hình với các hot girl, đến mẹ ruột cũng không thể nhận ra? - Ảnh 3

Nhìn lại ảnh của mỹ nhân họ Triệu tại sự kiện ngày hôm đó do studio chụp và chia sẻ, có thể thấy nhan sắc nữ diễn viên đã bị app chỉnh ảnh “hại” thảm thương đến mức khó lòng nhận ra.

Triệu Lệ Dĩnh trông thế nào khi đứng chung khung hình với các hot girl, đến mẹ ruột cũng không thể nhận ra? - Ảnh 4

Triệu Lệ Dĩnh trông thế nào khi đứng chung khung hình với các hot girl, đến mẹ ruột cũng không thể nhận ra? - Ảnh 5

Dù không có xuất thân hoành tráng, Triệu Lệ Dĩnh vẫn nổi lên như một ngôi sao hạng A và được đông đảo khán giả yêu thích. Cô từng bước chinh phục người hâm mộ và khẳng định năng lực của bản thân thông qua các vai diễn đa dạng khác nhau. Năm 2016, nữ diễn viên còn được CCTV bình chọn vào danh sách tứ tiểu hoa đán của Trung Quốc.

Triệu Lệ Dĩnh trông thế nào khi đứng chung khung hình với các hot girl, đến mẹ ruột cũng không thể nhận ra? - Ảnh 6

Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh tập trung đầu tư hình ảnh, khiến lượng fan tăng lên đáng kể. Cô tích cực tham gia các sự kiện, chụp hình tạp chí, nhận lời đóng phim và góp mặt trong các show truyền hình.

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Thời gian gần đây, phát ngôn liên quan đến bảng xếp hạng "Tứ tiểu hoa đán sau 90" của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị cư dân mạng "đào lại". Tuy nhiên, phát ngôn này của nữ diễn viên lại nhận được nhiều lời khen ngợi.

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