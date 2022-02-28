'Bà mẹ một con' Dương Mịch tự tin diện váy xuyên thấu đầy hiểm hóc khiến ai nấy 'mắt tròn mắt dẹt'

Thân hình hoàn hảo của bà mẹ 1 con Dương Mịch khiến rất nhiều người phải ghen tị.

Xuất hiện tại sự kiện Ngàn Lẻ Một Đêm tại Thượng Hải, Dương Mịch khiến công chúng choáng ngợp với nhan sắc đẹp kinh diễm. Với tạo hình đậm phong cách Hong Kong, nàng "Bạch Thiển" nhận được vô vàn lời khen nhờ mái tóc xoăn bồng bềnh, làn môi đỏ quyến rũ cùng vóc dáng cực kỳ gợi cảm. Bên cạnh đó, studio của nữ diễn viên cũng đã đăng một loạt khoảnh khắc mới trong sự kiện này. Đây là lần tiếp theo Dương Mịch "chơi lớn" diện váy xuyên thấu sau lần xuất hiện trên bìa tạp chí với váy siêu ngắn khiến dân tình xôn xao trong thời gian vừa qua.

Bà mẹ 1 con sở hữu vóc dáng thon thả đáng ghen tỵ - Ảnh: Internet Trong khung hình, Dương Mịch mặc một chiếc váy đen sang chảnh, điểm nhấn là những họa tiết bướm xuyên thấu đầy hiểm hóc. Cùng với mái tóc dài được làm xoăn rối và lớp trang điểm sắc sảo đã góp phần tôn lên vẻ đẹp mĩ miều của nữ diễn viên. Ngoài ra, với lợi thế là đôi chân dài miên man, bà mẹ một con cũng thu hút sự chú ý khi để lộ xương quai xanh quyến rũ. Dương Mịch và Hứa Khải được kì vọng sẽ có 'phản ứng hóa học' bùng nổ trong phim mới - Ảnh: internet Sau bộ phim mới tham gia gần đây là "Định luật tình yêu 80/20", đa số những người hâm mộ đều hy vọng Dương Mịch sẽ nhận vai có kịch bản có chiều sâu hơn.

Cụ thể, Dương Mịch đã xác nhận sẽ đóng nữ chính trong phim cổ trang "Kiều Tàng". Tuy nhiên vai diễn ở bộ phim mới của cô nàng vẫn không quá nhiều khác biệt so với những nhân vật trước đó Dương Mịch từng thủ vai. Hiện tại nam chính trong "Kiều Tàng" vẫn đang bỏ ngỏ nên chưa khởi quay. Người hâm mộ đang vô cùng nóng lòng chờ đợi xem nam diễn viên nào sẽ sánh đôi với Dương Mịch trong bộ phim mới.

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