Tôn Di gây bão cộng đồng mạng với mái tóc đỏ rực như nàng công chúa Disney

Sao quốc tế 13/03/2023 14:01

Mới đây, mạng xã hội phát sốt trước tạo hình tóc đỏ cực cháy của Tôn Di trong show Minh Tinh Đại Trinh Thám.

Mới đây, mạng xã hội phát sốt trước tạo hình tóc đỏ cực cháy của Tôn Di trong show Minh Tinh Đại Trinh Thám. Theo đó, nhiều khán giả khen ngợi cô nàng khá hợp với nhiều kiểu tạo hình. Với màu tóc đỏ rực tôn lên làn da trắng ngần không kém phần cá tính. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng cô nàng nhìn khá giống nàng tiên cá Ariel trong hoạt hình của Disney.

Tôn Di gây bão cộng đồng mạng với mái tóc đỏ rực như nàng công chúa Disney - Ảnh 1Tôn Di gây bão cộng đồng mạng với mái tóc đỏ rực như nàng công chúa Disney - Ảnh 2Tôn Di gây bão cộng đồng mạng với mái tóc đỏ rực như nàng công chúa Disney - Ảnh 3Tôn Di gây bão cộng đồng mạng với mái tóc đỏ rực như nàng công chúa Disney - Ảnh 4

Nhờ khả năng diễn xuất tốt, Tôn Di được mệnh danh là "mỹ nhân phim bi" của Trung Quốc. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Tôn Di kết hôn với Đổng Tử Kiện. Cô từng hạnh phúc vì tìm thấy một nửa như ý và sẵn sàng ở ẩn nhiều năm để đảm nhận vai trò người vợ, người mẹ.

Tôn Di gây bão cộng đồng mạng với mái tóc đỏ rực như nàng công chúa Disney - Ảnh 5

Việc kết hôn sinh con sớm ảnh hưởng nhiều tới sự nghiệp của Tôn Di khiến cô ít có cơ hội cạnh tranh vai nữ chính với các đồng nghiệp 9X như Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử, Triệu Lộ Tư...

Tuy nhiên, vào cuối năm 2022, Tôn Di và Đồng Tử Kiện chính thức đường ai nấy đi khiến không ít khán giả tiếc nuối cho cặp ‘tiên đồng ngọc nữ’ này. Về nguyên nhân chia tay giữa hai người, có tin nói rằng đó là do cả hai có kế hoạch phát triển cuộc sống khác biệt nhau, họ không còn tiếng nói chung trong quan điểm và lối sống.

Tôn Di từng cho biết cô cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng khi liên tục bị gia đình chồng thúc ép sớm mang thai con thứ 2. Điều này đi ngược lại mong muốn của cô, bởi cô muốn dành thời gian thực hiện những dự định của bản thân.

Tôn Di gây bão cộng đồng mạng với mái tóc đỏ rực như nàng công chúa Disney - Ảnh 6

Hiện tại, trên tài khoản mạng xã hội của nữ diễn viên, không khó để nhận ra tâm trạng của cô sau ly hôn trông có vẻ tốt hơn. Ngoài tham gia những bộ phim bom tấn đẹp mắt, Tôn Di còn quảng bá sản phẩm cho một số thương hiệu và tham gia các chương trình truyền hình thực tế.

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