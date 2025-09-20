Nguyễn Long Vũ là người trực tiếp ra tay đánh nhân viên quán cafe trong vụ việc xảy ra tại một quán cafe ở Hà Nội. Nguyễn Long Vũ bị bắt để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, liên quan đến vụ việc N.V.T. (27 tuổi) - người được cộng đồng mạng gọi là "tổng tài", trong vụ nhân viên quán cà phê ở phường Vĩnh Tuy bị hành hung, ngày 20/9, Cơ quan CSĐT- CATP Hà Nội cho biết, đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với 1 cá nhân. Người bị CQĐT thực hiện biện pháp tố tụng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng là Nguyễn Long Vũ (SN 2002; quê quán Hợp Thịnh, Bắc Ninh).

Nguyễn Long Vũ bị điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng - Ảnh: Báo An ninh thủ đô Theo thông tin từ VOV, ngày 17/9, Công an phường Vĩnh Tuy nhận được trình báo về vụ xô sát xảy ra hồi 14h32 cùng ngày, tại quán cà phê địa chỉ T6 khu đô thị TimesCity, số 458 Minh Khai. Cùng với việc cơ quan Công an tiếp nhận trình báo, hình ảnh vụ xô xát đã được lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận hết sức bất bình vì thói hành xử côn đồ, cũng như thái độ ứng xử của một số cá nhân liên quan đến sự việc.

Với tinh thần khách quan, quyết liệt, Công an phường Vĩnh Tuy phối hợp cùng CQĐT CATP đã tiến hành điều tra, xác định đối tượng Nguyễn Long Vũ có hành vi đánh gây thương tích cho anh Ngô Minh Đ. (nhân viên của quán cà phê). Hậu quả anh Đ. bị sưng nề vùng má bên trái, đã đề nghị được giám định thương tích và xử lý nghiêm hành vi của Vũ trước pháp luật. Đối với hành vi của N.V.T (SN 1998; trú ở xã Ô Diên, Hà Nội) – người được cộng đồng mạng gọi là “tổng tài”; CQĐT xác định khi T. giơ tay phải lên thì Vũ đi vào quầy thu ngân đánh anh Đ. Cho đến khi T. giơ tay phải lên nói “thôi, thôi” thì Vũ dừng lại đi về ghế ngồi. Nhân viên quán cà phê bị hành hung vì nhắc khách không hút thuốc Làm việc với CQĐT, T. và Vũ cùng khai T. không chỉ đạo gì về việc Vũ đánh gây thương tích cho anh Đ. Mà T. chỉ nói Vũ vào xem ai có lời nói xúc phạm (do anh Đ. đề nghị khách không hút thuốc lá trong quán); và khi thấy có tiếng đánh nhau phía sau, T. đã giơ tay lên để can ngăn hai bên. Cơ quan Công an lập biên bản cam đoan cho N.V.T về để tiếp tục xác minh, xử lý.

