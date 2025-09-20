Va chạm với ô tô dưới cầu vượt, đôi vợ chồng tử vong tại chỗ

Đời sống 20/09/2025 05:15

Ngày 19/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, lúc 12h ngày 19/9, ông N.T.H. (66 tuổi) điều khiển xe máy chở vợ lưu thông trên đoạn đường dưới cầu vượt Chà Và (phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), hướng về cầu Cần Thơ bất ngờ va chạm với xe ben.

Cú va chạm khiến vợ chồng ông H. tử vong tại chỗ.

Va chạm với ô tô dưới cầu vượt, đôi vợ chồng tử vong tại chỗ - Ảnh 1
 Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và điều tiết giao thông.  

Theo người thân, vợ chồng ông H. hiện sinh sống ở xã Long Mỹ (TP Cần Thơ). Sáng nay, ông H. chở vợ về Vĩnh Long khám bệnh và lấy thuốc bảo hiểm, sau đó ghé thăm nhà bà con. Đến trưa, khi đang trên đường trở về TP Cần Thơ thì gặp nạn.

Người nhà cho biết thêm, khi thấy thông tin về vụ tai nạn đăng trên Facebook các hội nhóm ở Vĩnh Long, họ nhận ra vợ chồng ông H. nên lập tức đến hiện trường để giải quyết vụ việc.

