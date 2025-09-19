Nóng: Khởi tố bị can Lê Hương Ly vụ vu khống hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

Đời sống 19/09/2025 21:28

Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Lê Hương Ly liên quan đến vụ vu khống hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 19/9, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hương Ly (SN 1996, trú tại phường Đống Đa, TP Hà Nội) về tội Vu khống.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội nhận được tố giác tội phạm của chị Bùi Quỳnh Hoa (là hoa hậu cuộc thi Miss Universe Vietnam 2023) về việc bị một cá nhân đăng tải, loan truyền các nội dung không đúng sự thật về bản thân lên mạng xã hội.

Nóng: Khởi tố bị can Lê Hương Ly vụ vu khống hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa - Ảnh 1
Đối tượng Lê Hương Ly - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, Công an xác định những thông tin trên đã xúc phạm nhân phẩm, danh dự và gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của chị Bùi Quỳnh Hoa. Trong quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã làm rõ đối tượng đăng tải thông tin trên là Lê Hương Ly.

Bước đầu xác định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Ly và chị Bùi Quỳnh Hoa nên bị can đã đăng tải nội dung vu khống nạn nhân lên mạng xã hội.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia mạng xã hội phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Việc lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc.

vu khống Lê Hương Ly hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

