4 ô tô tông liên hoàn trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TP.HCM kẹt cứng

Vụ tai nạn liên hoàn giữa xe tải và 3 ô tô con xảy ra trưa 19/9 trong hầm Thủ Thiêm khiến giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài.

Theo thông tin từ VnExpress, khoảng 10h ngày 19/9, ôtô 7 chỗ chạy trong hầm theo hướng từ TP Thủ Đức cũ về đại lộ Võ Văn Kiệt bất ngờ bị xe 4 chỗ tông từ phía sau. Do lưu lượng xe đông, hai xe tải và một ôtô tiếp tục lao tới, gây tai nạn liên hoàn.

Các xe hư hỏng nằm chắn ngang làn đường, trong đó xe tải cán qua dải phân cách làn xe máy, ôtô 7 chỗ biến dạng phần đuôi. Giao thông trong hầm tê liệt gần một giờ.

CSGT phối hợp đơn vị quản lý hầm ghi nhận hiện trường, di dời phương tiện để giải tỏa. Nguyên nhân ban đầu được cho là do các tài xế không giữ khoảng cách an toàn.

Các xe tông liên hoàn cán qua dải phân cách làn đường ôtô và xe máy, chắn ngang đường khiến giao thông bị ách tắc - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VietNamNet, sau khi tai nạn, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị đã phối hợp với lực lượng chức năng điều tiết phân luồng giao thông.

Tai nạn không gây thương tích về người nhưng do vị trí xảy ra giữa hầm Thủ Thiêm đã gây cản trở giao thông nghiêm trọng.

Ô tô xếp hàng dài qua hầm Thủ Thiêm theo hướng vào trung tâm TP.HCM - Ảnh: VietNamNet

Dù lực lượng CSGT có mặt để điều tiết nhưng do lưu lượng xe theo hướng vào trung tâm TPHCM lớn đã gây ùn xe kéo dài.

Hàng nghìn phương tiện phải nhích từng mét rất khó khăn trên đại lộ Mai Chí Thọ.

