Cháy kho chứa lốp ô tô ở TP.HCM, cảnh sát leo mái nhà dân dập lửa

Chiều 20/9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM phối hợp với các lực lượng liên quan đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại kho chứa vỏ lốp trên đường Nguyễn Thị Diệp, phường Tam Bình, TP.HCM.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 20/9, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại kho chứa lốp xe ở phường Tam Bình.

Khoảng 16h cùng ngày, đám cháy bùng phát tại kho lốp xe trên đường Nguyễn Thị Diệp, phường Tam Bình. Phát hiện đám cháy, một số người dân tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Gặp vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội.

Cháy kho chứa lốp ô tô ở phường Tam Bình - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Các chiến sĩ đeo mặt nạ phòng độc, bình dưỡng khí tiếp cận mái nhà và bên trong kho để tổ chức chữa cháy, ngăn không cho ngọn lửa lan sang khu vực lân cận.

Cảnh sát leo mái nhà dân phun nước dập lửa nhà kho - Ảnh: Báo Dân trí

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

