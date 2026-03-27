Loạt ảnh đời thường của Triệu Lộ Tư 'gây sốt'

Sao quốc tế 27/03/2026 16:30

Mới đây, 'mỹ nhân xuyên không' Triệu Lộ Tư lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng chao đảo khi đăng tải những khoảnh khắc đời thường đầy rạng rỡ.

Trên trang cá nhân, Triệu Lộ Tư vừa chia sẻ bộ ảnh ghi lại những giây phút thư giãn trong cuộc sống thường nhật. Ngay lập tức, từ khóa về nhan sắc mộc mạc của cô nàng đã leo thẳng lên bảng tìm kiếm nóng. Làn da trắng mịn cùng thần thái tươi tắn giúp nữ chính Vụng Trộm Không Thể Giấu khẳng định đẳng cấp 'nữ thần mặt mộc'. 

Sự xuất hiện rạng rỡ này cũng đập tan những lo ngại về sức khỏe của cô sau giai đoạn nghỉ ngơi kéo dài từ năm 2025. Khán giả tin rằng đây là bước đệm hoàn hảo để cô tập trung toàn lực cho các dự án mới của Triệu Lộ Tư 2026.

Loạt ảnh đời thường của Triệu Lộ Tư 'gây sốt' - Ảnh 1Loạt ảnh đời thường của Triệu Lộ Tư 'gây sốt' - Ảnh 2

Tiêu điểm trong hành trình tái xuất năm nay chính là bộ phim truyền hình mang tên Yêu Đương (Almost Lover). Trong dự án này, Triệu Lộ Tư sẽ hóa thân thành nhân vật Nguyễn Dư, đóng cặp cùng "nam thần thực lực" Bành Quán Anh. Sự chênh lệch chiều cao lý tưởng và thực lực diễn xuất của cặp đôi dưới sự nhào nặn của đạo diễn tài hoa Đặng Khoa hứa hẹn sẽ tạo nên một "cơn sốt" ngôn tình mới. Bộ phim dự kiến sẽ cập bến màn ảnh nhỏ vào nửa đầu năm 2026, trở thành một trong những dự án mới của Triệu Lộ Tư 2026 đáng xem nhất. 

Không chỉ dừng lại ở một tác phẩm, Triệu Lộ Tư còn ấp ủ tham vọng chinh phục nhiều thể loại khác nhau. Trong các buổi livestream giao lưu cuối năm ngoái, cô nàng đã không ngần ngại tiết lộ việc đang tích cực tiếp xúc với nhiều kịch bản chuyển thể (IP) lớn. 

Loạt ảnh đời thường của Triệu Lộ Tư 'gây sốt' - Ảnh 3

Việc lựa chọn kỹ lưỡng các tác phẩm có chiều sâu cho thấy tư duy làm nghề nghiêm túc của nữ diễn viên sau khi giải quyết ổn thỏa các vấn đề với công ty quản lý cũ. Người hâm mộ đang đặt kỳ vọng lớn vào những dự án mới của Triệu Lộ Tư 2026 mang tính đột phá về hình tượng.

Sau một năm 2025 khá im ắng để hồi phục thể trạng và sắp xếp lại bộ máy quản lý, năm 2026 được dự đoán là thời điểm Triệu Lộ Tư lấy lại vị thế dẫn đầu trong lứa tiểu hoa sau 95. Với sự chuẩn bị chỉn chu từ nhan sắc đến kỹ năng diễn xuất, nữ diễn viên đang cho thấy sự trưởng thành rõ rệt. Công chúng đang đếm ngược từng ngày để được chứng kiến những màn trình diễn bùng nổ của cô qua loạt dự án mới của Triệu Lộ Tư 2026.

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Với độ phủ sóng mạnh mẽ, không khó hiểu khi Triệu Lộ Tư luôn là cái tên được các nhãn hàng thời trang săn đón. Cô có "bảng thành tích" đại ngôn đáng ngưỡng mộ, là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu từ nội địa đến quốc tế.

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