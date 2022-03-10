Mỹ nam Thượng ẩn bất ngờ tuyên bố kết hôn và đây là đối tượng bị đưa vào tầm ngắm

Hứa Ngụy Châu rất kín kẽ trong chuyện tình cảm nhưng nay anh bất ngờ tuyên bố kết hôn.

Vào ngày 10/3, trên Weibo của mình, Hứa Ngụy Châu gây bất ngờ cho fan lẫn cư dân mạng khi chia sẻ tấm ảnh chụp 2 tấm giấy đăng ký kết hôn cùng dòng nhắn tình cảm: "May mắn trong cuộc đời này, duy chỉ có em là không thay đổi". Khỏi phải nói cũng hiểu ai nấy phát sốt vì không thể ngờ được rằng nam thần đam mỹ đình đám lại công khai chuyện đã kết hôn theo kiểu đánh úp như thế.

Hứa Ngụy Châu bất ngờ thông báo đã kết hôn khiến dân tình rần rần

Dù công khai chuyện kết hôn nhưng Hứa Ngụy Châu không hề tag tên bà xã, cũng không hề đề cập tới thông tin của "nửa kia". Theo thông tin hiếm hoi được rò rỏ thì bà xã của Hứa Ngụy Châu làm việc ngoài ngành giải trí nhưng cũng có thể là một ngôi sao của Cbiz. Chính vì thế, nhiều người đã réo tên 2 mỹ nhân đình đám từng vướng tin đồn hẹn hò với anh chàng là Châu Vũ Đồng và Kiều Hân.

Hứa Ngụy Châu từng vướng tin đồn hẹn hò với Châu Vũ Đồng

Còn nhớ, vào năm 2016, Hứa Ngụy Châu từng lộ ảnh hôn má Châu Vũ Đồng trên phố, tuy nhiên cả 2 không đưa ra bất cứ phản hồi nào về scandal tình ái. Tiếp đó, khi cùng hợp tác với nhau trong bộ phim Người bạn gái tôi không thể yêu, anh chàng vướng tin đồn "phim giả tình thật" với Kiều Hân.

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