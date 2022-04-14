"Mina không tuổi" khoe vẻ đẹp quyến rũ, kiêu hãnh khiến cư dân mạng phải thốt lên "Tôi thật sự ganh tị với Ryu Philip quá đi"

Sao quốc tế 14/04/2022 16:34

Mới đây, nữ ca sĩ "sexy nhất xứ Hàn" Shim Mina đã đăng tải những bức ảnh khoe vẻ đẹp thanh xuân khiến nhiều người vô cùng ganh tị.

Mina đã đăng tải một số hình ảnh lên Instagram cá nhân vào ngày 13, cô ở trong nhà mình và chụp ảnh với bộ trang phục tông màu be trông vô cùng trẻ trung. 

'Mina không tuổi' khoe vẻ đẹp quyến rũ, kiêu hãnh khiến cư dân mạng phải thốt lên 'Tôi thật sự ganh tị với Ryu Philip quá đi' - Ảnh 1
Mina vốn sở hữu gu thời trang tinh tế, lại gây chú ý với nhan sắc hút hồn. Cô có đường nét thanh tú, sang trọng và thân hình quyến rũ không thể chê vào đâu được. Cô nàng sở hữu vẻ ngoài năng động, quyến rũ ấy lại khiến cư dân mạng khó tin khi biết cô đã 51 tuổi. 

Nhan sắc và body của cô luôn khiến nhiều người vô cùng hâm mộ và ao ước. Cư dân mạng khi nhìn thấy những bức ảnh của cô đã phải thốt lên: "Đúng là cô nàng không tuổi", "Tôi ghen tị với Ryu Phillip quá đi", "Nhan sắc này có đúng thật với tuổi của cô ấy không?".  

'Mina không tuổi' khoe vẻ đẹp quyến rũ, kiêu hãnh khiến cư dân mạng phải thốt lên 'Tôi thật sự ganh tị với Ryu Philip quá đi' - Ảnh 2

Shim Mina sinh năm 1972, được mệnh danh là biểu tượng gợi cảm của Hàn Quốc. Nữ ca sĩ công khai tình cảm với ca sĩ trẻ Ryu Philip hồi năm 2015. Sau đó, họ đã kết hôn vào năm 2018, và cặp đôi còn xuất hiện trên chương trình giải trí "Modern Family" của MBN. Ryu Philip sinh năm 1989, là nghệ sĩ có tiếng thân thiện ở Hàn. Trong những năm qua, Shim Mina và chồng thường chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc trên trang cá nhân.

Theo New1korea

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Từ khóa:   Mina sao Hàn sao châu Á

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