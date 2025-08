Cơ quan CSĐT Công an Đắk Lắk ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đoàn Tứ Hanh (SN 1986, trú khu phố Lộc Đông, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra xử lý về hành vi giết người.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, trước đó, vào khoảng 11h45 trưa 30/7, Đoàn Tứ Hanh điều khiển xe máy đến nhà chị Đặng Thị C (SN 1990, trú cùng khu phố) để đòi nợ số tiền 45 triệu đồng.

Tại đây, hai bên nảy sinh mâu thuẫn với nhau. Trong lúc cãi vã, Hanh vung tay tát một cái vào mặt bà C thì bị chị C cầm chổi đánh trả. Bực tức, Hanh lấy con dao Thái Lan trên kệ đặt bát đĩa trong bếp nhà chị C đâm chị C nhiều nhát, khiến nạn nhân gục ngã tại hiện trường.

Sau khi gây ra vụ việc, Đoàn Tứ Hanh điều khiển xe máy chạy về nhà nhờ người anh rể là Nguyễn Văn Bình đưa đến Công an phường Phú Yên để tự thú.

Đối tượng Đoàn Tứ Han - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Lao Động, chị Đặng Thị C cũng đã được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cấp cứu. Theo Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, nạn nhân nhập viện lúc 12h28’ trưa cùng ngày, trong tình trạng nguy kịch với 19 vết thương do tác động bởi vật sắc bén, nguy cơ tử vong cao, trong đó có vết thương nghiêm trọng nhất xuyên thủng tỉnh mạch cảnh.

Với sự phối hợp đồng bộ của các y – bác sĩ Khoa cấp cứu, Khoa Ngoại tổng hợp Khoa Ngoại thần kinh, Khoa chấn thương chỉnh hình và Khoa gây mê hồi sức, nạn nhân đã được phẫu thuật cấp cứu kịp thời nên thoát khỏi nguy kịch.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

