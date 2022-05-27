Vừa tung poster mới trong 'Trầm Vụn Hương Phai', Dương Tử và Thành Nghị bị chê bai vì điều này

Sao quốc tế 27/05/2022 18:45

Trầm Vụn Hương Phai do Dương Tử và Thành Nghị đóng chính hiện đang là một trong những dự án phim tiên hiệp được mong đợi lên sóng nhất.

Mới đây, tấm poster vừa được tung ra của nam nữ chính là Dương TửThành Nghị trong phim bất ngờ bị chê giống Vũ Tư Phượng trong Lưu Ly và Cẩm Mịch ở Hương Mật Tựa Khói Sương. Trong tấm poster mới được phía đoàn làm phim tung ra, nhân vật Nhan Đàm (Dương Tử) và Ứng Uyên (Thành nghị) có cảnh chạm môi cực ngọt ngào. Tuy nhiên bên dưới, nhiều cư dân mạng nhận xét rằng họ có cảm giác như Vũ Tư Phượng và Cẩm Mịch đang hôn nhau.

Nguyên nhân cũng bởi trước Trầm Vụn Hương Phai thì Hương Mật Tựa Khói Sương và Lưu Ly chính là 2 bộ phim cổ trang thành công nhất của Dương Tử và Thành Nghị. Cùng đề tài phim tiên hiệp, tạo hình cổ trang lại có phần giống nhau vậy nên khán giả rất dễ liên tưởng đến những vai diễn cũ của cặp đôi này.

tram vun huong phai
 

Nhiều người cho rằng, nếu Trầm Vụn Hương Phai có thể bạo thì Dương Tử và Thành Nghị mới có thể thoát khỏi cái bóng của Vũ Tư Phượng và Cẩm Mịch. Đây không phải lần đầu tiên tạo hình của Dương Tử và Thành Nghị trong Trầm Vụn Hương Phai bị nhận xét giống nhân vật trước đây mà họ đóng. Tuy nhiên, nhiều khán giả vẫn cho rằng đây vẫn là một dự án phim tiên hiệp đáng mong đợi.

duong tuthanh nghi

"Trầm vụn hương phai" là bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tô Mịch, kể về Nhan Đàm - một hoa sen tinh từ thời thượng cổ, toàn thân đều là dược liệu quý giá nhất. Trong buổi thịnh yến của Vương mẫu an Đàm và tỷ muội sinh đôi Chỉ Tích của mình hóa thành hình người trước thời hạn 100 năm cho nên đã gặp phải tình kiếp lớn nhất của đời người. Nhan Đàm vốn muốn dùng một nửa trái tim của bản thân để đổi lấy chân tình của Ứng Uyên thế nhưng không ngờ Ứng Uyên lại quên mất cô ấy.

Một nửa trái tim của Nhan Đàm đã dùng cho Ứng Uyên, nửa còn lại cũng chỉ còn chút tro tàn, sau đó Nhan Đàm tử bỏ tiên thể đi vào luân hồi, linh hồn bị tổn thương của Nhan Đàm lưu lạc bên dòng Vong Xuyên hơn tám trăm năm.

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