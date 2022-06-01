Được dự đoán sẽ là bộ phim hot trong năm nay tại Cbiz, Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử vẫn khiến netizen lo lắng vì điều này

Trầm Vụn Hương Phai được khán giả xứ Trung dự đoán sẽ gây tiếng vang lớn trong năm nay.

Được biết dự án phim Trầm Vụn Hương Phai do Dương Tử và Thành Nghị đóng chính đã được cấp giấy phép phát sóng. Bộ phim dự kiến sẽ được ra mắt vào cuối năm nay, dù cho những thông tin trước đó về việc phim bị lộ thông tin ra bên ngoài nhưng Trầm Vụn Hương Phai đã nhận về vô số lời khen tích cực. Dương Tử và Thành Nghị - Ảnh: Internet Cụ thể, Trầm Vụn Hương Phai được đánh giá là bộ phim chất lượng, luôn nằm ở top đầu phim được mong chờ nhất ở thời điểm hiện tại Theo đó, dự án này quy tụ được 2 lưu lượng nổi tiếng của Cbiz là Dương Tử và Thành Nghị. 2 ngôi sao 9x này không chí có diễn xuất tốt mà còn sở hữu hoại hình cực hợp cổ trang. Chemistry của cặp đôi trong đoạn clip kéo dài 12 phút mới đây cũng khiến netizen tỏ ra cực kỳ phấn khích.

Thêm vào đó, Trầm Vụn Hương Phai còn có nguyên tác nổi tiếng với lượng fan đông đảo. Ngay từ khi trailer được tung ra, bộ phim hợp tác đầu tay của Dương Tử và Thành Nghị đã được đánh giá rất cao trong khoản kỹ xảo. Như vậy, Trầm Vụn Hương Phai có rất nhiều lợi thế để trở thành một bộ phim hot khi lên sóng. Trầm Vụn Hương Phai đang nhận được nhiều sự kỳ vọng từ phía netizen - Ảnh: Internet Tuy nhiên, điều làm người hâm mộ lo ngại lại chính là nền tảng phát sóng của bộ phim này. Được biết, Trầm Vụn Hương Phai sẽ được phát sóng độc quyền trên trang Youku – nền tảng có khá ít người dùng ở thời điểm hiện tại, ngoài ra Yonku còn thường xuyên vướng phải những drama nên việc fan lo sợ phim bị flob là hoàn toàn có cơ sở.

Bằng chứng là Ngự Giao Ký của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân cũng từng là nạn nhân của Youku. Để quảng bá cho phim, Youku đã sử dụng từ như “bạo toàn mạng” nhằm thu hút sự chú ý của công chúng. Tuy nhiên, thực tế thì Ngự Giao Ký lại không đạt thành tích cao như những lời quảng cáo của nền tảng này. Dù bị hạn chế bởi nền tảng phát sóng, nhiều khán giả vẫn đặt niềm tin vào Trầm Vụn Hương Phai. Sở hữu 2 lưu lượng “ai cũng biết” vậy nên bộ phim này không bạo thì đúng là lãng phí quá.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duoc-du-doan-se-la-bo-phim-hot-trong-nam-nay-tai-cbiz-tram-vun-huong-phai-cua-duong-tu-van-khien-netizen-lo-lang-vi-dieu-nay-472994.html